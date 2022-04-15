12:48 15.04.2022 (обновлено: 12:57 15.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий
Украинские войска выпустили по поселку Донецкий десять снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Донецкий Луганской области
Жилой дом в поселке Донецкий Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.25 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия (калибром - ред.) 122 миллиметра (10 снарядов)", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Вчера, 09:48В миреВФУ обстреляли ДНР 20 раз за пять минут
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.