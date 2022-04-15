https://ria.ru/20220415/donbass-1783676742.html

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 526 домов

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 526 домов - РИА Новости, 15.04.2022

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 526 домов

Более 500 домов разрушены или повреждены в Луганской народной республике из-за обстрелов украинскими войсками с начала эскалации 17 февраля, заявили в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:38

2022-04-15T11:38

2022-04-15T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Более 500 домов разрушены или повреждены в Луганской народной республике из-за обстрелов украинскими войсками с начала эскалации 17 февраля, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Разрушено и повреждено 526 домостроений в 24 населенных пунктах. Повреждено 63 объекта гражданской инфраструктуры", - сообщается в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что за восемь недель эскалации зафиксировано 837 обстрелов территории республики со стороны украинских войск с применением тяжелого вооружения: реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы. Всего украинскими войсками было применено 8645 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/donbass-1783656268.html

https://ria.ru/20220413/schaste-1783373109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс