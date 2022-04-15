11:38 15.04.2022 (обновлено: 12:18 15.04.2022)
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 526 домов
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали или разрушены 526 домов
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Более 500 домов разрушены или повреждены в Луганской народной республике из-за обстрелов украинскими войсками с начала эскалации 17 февраля, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Разрушено и повреждено 526 домостроений в 24 населенных пунктах. Повреждено 63 объекта гражданской инфраструктуры", - сообщается в Telegram-канале представительства.
В представительстве добавили, что за восемь недель эскалации зафиксировано 837 обстрелов территории республики со стороны украинских войск с применением тяжелого вооружения: реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы. Всего украинскими войсками было применено 8645 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.