Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских военных и пять танков за сутки
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в боестолкновениях с силами ЛНР украинские войска за сутки потеряли 35 человек, пять танков и семь бронетранспортеров.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 35 человек личного состава; 5 танков; 7 бронетранспортеров; 5 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Отмечается, что подразделения Народной милиции ЛНР обнаружили и уничтожили позиции украинских войск, с которых велся огонь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.