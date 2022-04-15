https://ria.ru/20220415/donbass-1783663117.html

Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2022

Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских военных за сутки

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в боестолкновениях с силами ЛНР украинские войска за сутки потеряли 35 человек, пять танков и семь... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:41

2022-04-15T10:41

2022-04-15T10:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в боестолкновениях с силами ЛНР украинские войска за сутки потеряли 35 человек, пять танков и семь бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 35 человек личного состава; 5 танков; 7 бронетранспортеров; 5 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что подразделения Народной милиции ЛНР обнаружили и уничтожили позиции украинских войск, с которых велся огонь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/dnr-1783662346.html

https://ria.ru/20220414/donbass-1783460841.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина