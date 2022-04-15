Муж Голиковой стал самым богатым среди супругов чиновников правительства
Муж вице-премьера Голиковой Христенко стал самым богатым среди супругов чиновников кабмина
Виктор Христенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым среди супругов чиновников правительства стал муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко, заработавший в 2021 году 278,959 миллиона рублей, следует из деклараций, опубликованных на сайте кабмина.
В собственности у Христенко находятся два жилых дома в России, площадью 991 и 336 квадратных метров, а также квартира в 218 квадратных метров, газопровод и земельный участок. Муж Голиковой и ранее возглавлял список самых богатых супругов членов кабмина. В 2020 году его доход составил 269,9 миллиона рублей.
Вчера, 17:01Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году
На втором месте по доходам супруга первого вице-премьера Андрея Белоусова, которая задекларировала в 2021 году чуть более 129 миллионов рублей. Она имеет в собственности квартиру - 116 квадратных метров и три машино-места. Жена первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова годом ранее задекларировала доход в 61,6 миллиона рублей.
Жена премьер-министра РФ Михаила Мишустина заработала в прошлом году 63,787 миллионов рублей. В собственности у нее ничего нет, только в пользовании земельный участок, жилой дом и квартира. Доход супруги Мишустина в 2020 году составлял 63,9 миллиона рублей. В пресс-службе кабмина говорили, что в эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках и доход от продажи автомобиля.
Супруга министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в этом году задекларировала 52,42 миллиона рублей. У нее в собственности земельный участок и дом. В 2020 году она заработала 13,6 миллионов рублей.
А супруга вице-премьера Дмитрия Чернышенко заработала в 2021 году более 48 миллионов рублей. У нее в собственности три земельных участка, жилой дом, две квартиры, два машиноместа и два нежилых помещения. В 2020 году она заработала 59,3 миллиона рублей.