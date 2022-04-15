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Муж Голиковой стал самым богатым среди супругов чиновников правительства - РИА Новости, 15.04.2022
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Муж Голиковой стал самым богатым среди супругов чиновников правительства
Муж Голиковой стал самым богатым среди супругов чиновников правительства - РИА Новости, 15.04.2022
Муж Голиковой стал самым богатым среди супругов чиновников правительства
Самым богатым среди супругов чиновников правительства стал муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко, заработавший в 2021 году 278,959 миллиона... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:19
2022-04-15T17:19
михаил мишустин
андрей белоусов
денис мантуров
россия
татьяна голикова
виктор христенко
политика
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым среди супругов чиновников правительства стал муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко, заработавший в 2021 году 278,959 миллиона рублей, следует из деклараций, опубликованных на сайте кабмина.В собственности у Христенко находятся два жилых дома в России, площадью 991 и 336 квадратных метров, а также квартира в 218 квадратных метров, газопровод и земельный участок. Муж Голиковой и ранее возглавлял список самых богатых супругов членов кабмина. В 2020 году его доход составил 269,9 миллиона рублей.На втором месте по доходам супруга первого вице-премьера Андрея Белоусова, которая задекларировала в 2021 году чуть более 129 миллионов рублей. Она имеет в собственности квартиру - 116 квадратных метров и три машино-места. Жена первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова годом ранее задекларировала доход в 61,6 миллиона рублей.Жена премьер-министра РФ Михаила Мишустина заработала в прошлом году 63,787 миллионов рублей. В собственности у нее ничего нет, только в пользовании земельный участок, жилой дом и квартира. Доход супруги Мишустина в 2020 году составлял 63,9 миллиона рублей. В пресс-службе кабмина говорили, что в эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках и доход от продажи автомобиля.Супруга министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в этом году задекларировала 52,42 миллиона рублей. У нее в собственности земельный участок и дом. В 2020 году она заработала 13,6 миллионов рублей.А супруга вице-премьера Дмитрия Чернышенко заработала в 2021 году более 48 миллионов рублей. У нее в собственности три земельных участка, жилой дом, две квартиры, два машиноместа и два нежилых помещения. В 2020 году она заработала 59,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
https://ria.ru/20220415/volodin-1783772045.html
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михаил мишустин, андрей белоусов, денис мантуров, россия, татьяна голикова, виктор христенко, политика, экономика, правительство рф
17:19 15.04.2022
 
Муж Голиковой стал самым богатым среди супругов чиновников правительства

Муж вице-премьера Голиковой Христенко стал самым богатым среди супругов чиновников кабмина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиктор Христенко
Виктор Христенко - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Христенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым среди супругов чиновников правительства стал муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко, заработавший в 2021 году 278,959 миллиона рублей, следует из деклараций, опубликованных на сайте кабмина.
В собственности у Христенко находятся два жилых дома в России, площадью 991 и 336 квадратных метров, а также квартира в 218 квадратных метров, газопровод и земельный участок. Муж Голиковой и ранее возглавлял список самых богатых супругов членов кабмина. В 2020 году его доход составил 269,9 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году
На втором месте по доходам супруга первого вице-премьера Андрея Белоусова, которая задекларировала в 2021 году чуть более 129 миллионов рублей. Она имеет в собственности квартиру - 116 квадратных метров и три машино-места. Жена первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова годом ранее задекларировала доход в 61,6 миллиона рублей.
Жена премьер-министра РФ Михаила Мишустина заработала в прошлом году 63,787 миллионов рублей. В собственности у нее ничего нет, только в пользовании земельный участок, жилой дом и квартира. Доход супруги Мишустина в 2020 году составлял 63,9 миллиона рублей. В пресс-службе кабмина говорили, что в эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках и доход от продажи автомобиля.
Супруга министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в этом году задекларировала 52,42 миллиона рублей. У нее в собственности земельный участок и дом. В 2020 году она заработала 13,6 миллионов рублей.
А супруга вице-премьера Дмитрия Чернышенко заработала в 2021 году более 48 миллионов рублей. У нее в собственности три земельных участка, жилой дом, две квартиры, два машиноместа и два нежилых помещения. В 2020 году она заработала 59,3 миллиона рублей.
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Михаил МишустинАндрей БелоусовДенис МантуровРоссияТатьяна ГоликоваВиктор ХристенкоПолитикаЭкономикаПравительство РФ
 
 
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