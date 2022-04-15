https://ria.ru/20220415/dokhod-1783808150.html

Зампред Алексеев вновь стал самым богатым среди руководства Центробанка

Зампред Алексеев вновь стал самым богатым среди руководства Центробанка - РИА Новости, 15.04.2022

Зампред Алексеев вновь стал самым богатым среди руководства Центробанка

Второй год подряд доход заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева становится самым высоким в руководстве регулятора - в 2021 году его доход достиг РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:32

2022-04-15T19:32

2022-04-15T19:34

экономика

ксения юдаева

дмитрий тулин

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

юникредит банк

алексеев михаил

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Второй год подряд доход заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева становится самым высоким в руководстве регулятора - в 2021 году его доход достиг почти 103 миллионов рублей, опустившись с почти 113 миллионов в 2020 году, следует из декларации о доходах служащих Банка России за 2021 год.Алексеев был назначен на пост зампреда Банка России с 12 октября 2020 года, где курирует наличное денежное обращение и Российское объединение инкассации ("Росинкас"), ранее занимал пост главы "Юникредит банка".По итогам 2021 года в собственности у Алексеева находятся семь земельных участков, два жилых дома, садовый дом, две квартиры в индивидуальной собственности, одна - в общей, машиноместо, гаражный бокс, а также автомобиль Audi A6 и мотовездеход Yamaha.На втором месте с доходом около 72,4 миллиона рублей - первый зампред, член совета директоров Банка России Ольга Скоробогатова. В ее собственности находятся два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, два машиноместа и два гараж-бокса.Третьим по размеру доходов среди руководителей ЦБ стал зампред Андрей Кружалов. Он владеет земельным участком, жилым домом, двумя квартирами в индивидуальной собственности, двумя - в общей и одной - в долевой, с правом владения третью квартиры, а также четырьмя машиноместами, и подсобным помещением. Кроме того у Кружалова есть автомобиль Мерседес-Бенц ML350.Далее по величине дохода среди руководства ЦБ по убыванию идут первые зампреды Ксения Юдаева (56,26 миллиона рублей) и Дмитрий Тулин (50,35 миллиона рублей), зампреды Владимир Чистюхин (45,22 миллиона рублей), Ольга Полякова (42,05 миллиона рублей), главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд (39,9 миллиона рублей), зампред Алексей Гузнов (39,59 миллиона рублей).Немного меньше в руководстве ЦБ получают зампред Алексей Заботкин (37,22 миллиона рублей), начальник главного управления ЦБ Надежда Иванова (36,82 миллиона рублей), зампред Герман Зубарев (35,79 миллиона рублей), руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута (32,99 миллиона рублей) и советник председателя Банка России Алексей Симановский (21,95 миллиона рублей).

https://ria.ru/20220415/nabiullina-1783780813.html

https://ria.ru/20220414/karty-1783597417.html

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экономика, ксения юдаева, дмитрий тулин, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), юникредит банк, алексеев михаил