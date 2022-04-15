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Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года - РИА Новости, 15.04.2022
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Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года
Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года - РИА Новости, 15.04.2022
Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года
Александр Жуков ("Единая Россия") лидирует по сумме задекларированного дохода за 2021 год среди вице-спикеров Госдумы, он заработал более 40 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:56
2022-04-15T17:56
госдума рф
александр жуков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Александр Жуков ("Единая Россия") лидирует по сумме задекларированного дохода за 2021 год среди вице-спикеров Госдумы, он заработал более 40 миллионов рублей, следует из данных на официальном сайте палаты парламента.Доход Жукова за 2020 год составил 5,8 миллиона рублей, таким образом, в прошлом году политик заработал на 34 миллиона больше (40,4 миллиона рублей).В общей долевой собственности Жукова находится земельный участок площадью 3817 квадратных метра, жилой дом (626,4 квадратных метров), квартира (267,3 квадратных метра), машиноместо и легковой автомобиль Hindustan Ambassador Grand.
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госдума рф, александр жуков
17:56 15.04.2022
 
Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года

Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы с доходом в 40 миллионов рублей за 2021 год

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПервый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков
Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Александр Жуков ("Единая Россия") лидирует по сумме задекларированного дохода за 2021 год среди вице-спикеров Госдумы, он заработал более 40 миллионов рублей, следует из данных на официальном сайте палаты парламента.
Доход Жукова за 2020 год составил 5,8 миллиона рублей, таким образом, в прошлом году политик заработал на 34 миллиона больше (40,4 миллиона рублей).
В общей долевой собственности Жукова находится земельный участок площадью 3817 квадратных метра, жилой дом (626,4 квадратных метров), квартира (267,3 квадратных метра), машиноместо и легковой автомобиль Hindustan Ambassador Grand.
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 17:22
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей"
 
Госдума РФАлександр Жуков
 
 
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