https://ria.ru/20220415/dokhod-1783786838.html

Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года

Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года - РИА Новости, 15.04.2022

Жуков стал самым богатым зампредом Госдумы по итогам 2021 года

Александр Жуков ("Единая Россия") лидирует по сумме задекларированного дохода за 2021 год среди вице-спикеров Госдумы, он заработал более 40 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:56

2022-04-15T17:56

2022-04-15T17:56

госдума рф

александр жуков

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Александр Жуков ("Единая Россия") лидирует по сумме задекларированного дохода за 2021 год среди вице-спикеров Госдумы, он заработал более 40 миллионов рублей, следует из данных на официальном сайте палаты парламента.Доход Жукова за 2020 год составил 5,8 миллиона рублей, таким образом, в прошлом году политик заработал на 34 миллиона больше (40,4 миллиона рублей).В общей долевой собственности Жукова находится земельный участок площадью 3817 квадратных метра, жилой дом (626,4 квадратных метров), квартира (267,3 квадратных метра), машиноместо и легковой автомобиль Hindustan Ambassador Grand.

https://ria.ru/20220415/gosduma-1783776873.html

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госдума рф, александр жуков