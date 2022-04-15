https://ria.ru/20220415/dokhod-1783783025.html

Голикова стала самой богатой среди министров социального блока в 2021 году

Голикова стала самой богатой среди министров социального блока в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022

Голикова стала самой богатой среди министров социального блока в 2021 году

Большего всего в 2021 году в социальном блоке правительства России заработали вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:44

2022-04-15T17:44

2022-04-15T18:29

общество

татьяна голикова

антон котяков

ольга любимова

сергей кравцов

кабинет министров рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большего всего в 2021 году в социальном блоке правительства России заработали вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков, наименьший доход задекларировали министр культуры Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов, следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах.Доходы вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в 2021 году составили более 24 миллионов рублей, годом ранее она заработала более 40 миллионов рублей. В собственности Голиковой остались квартира и машино-место. Супруг вице-премьера в 2021 году заработал почти 279 миллионов рублей. Он по-прежнему владеет земельным участком, двумя жилыми домами, квартирой и газопроводом.Доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова составили более 21,8 миллиона рублей. Годом ранее он заработал более 27 миллионов рублей. Министр, как и год назад, владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и 1/30 стоянки. В пользовании Котякова осталась одна квартира.Супруга министра заработала 8,4 миллиона рублей против более чем 10,6 миллиона рублей в 2020 году. Ей принадлежат два земельных участка, жилой дом, квартира и гараж. Также она владеет автомобильной стоянкой в долевой собственности. У супруги Котякова два легковых автомобиля: Mercedes-Benz CLS 350 и ВАЗ 2102. В ее пользовании осталась одна квартира.Доходы министра здравоохранения России Михаила Мурашко за прошлый год снизились примерно на 5 миллионов по сравнению с 2020 годом и составили более 21 миллиона рублей. В собственности у министра квартира площадью 48 квадратных метров, а в пользовании – еще одна квартира площадью 132 квадратных метра и таунхаус.Жена министра владеет жилым домом и земельным участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в пользовании у нее квартира. В собственности есть автомобиль Toyota RAV4. Ее годовой доход составил более 1,2 миллиона рублей.Доход главы Минобрнауки Валерия Фалькова в 2021 году составил более 21 миллионов рублей, что примерно в два раза больше, чем годом ранее (13 миллионов рублей в 2020 году). Министр владеет тремя земельными участками и квартирой, а также двумя машиноместами, в пользовании министра есть квартира и танхаус.Супруга министра в 2021 году не задекларировала дохода, годом ранее она также не декларировала доход, в долевой собственности она владеет жилым домом. В ее пользовании находятся таунахус, земельный участок и квартира.Министр культуры РФ Ольга Любимова в 2021 году заработала более 13 миллионов рублей, ее доход по сравнению с прошлым годом увеличился на 4 миллиона: в 2020-ом задекларированный доход Любимовой составлял более 9 миллионов рублей. В индивидуальной собственности главы Минкультуры, как и по данным прошлого года, есть четыре земельных участка, в долевой собственности значатся жилой дом и квартира.Доходы главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова в 2021 году составили 9,6 миллиона рублей (в 2020 - 9 миллионов рублей). У министра в индивидуальной собственности имеются два земельных участка, два жилых строения и гараж, в долевой собственности он владеет тремя жилыми помещениями. В пользовании министра находится одна дача.Супруга Кравцова задекларировала доход более 12 миллионов рублей, как и годом ранее. Она владеет тремя жилыми помещениями в долевой собственности. У супружеской пары двое несовершеннолетних детей: сын и дочь.

https://ria.ru/20220415/dokhody-1783775042.html

https://ria.ru/20220408/koronavirus-1782512662.html

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общество, татьяна голикова, антон котяков, ольга любимова, сергей кравцов, кабинет министров рф