https://ria.ru/20220415/dokhod-1783769685.html

Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей

Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2021 года задекларировал доход в 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году, следует РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:09

2022-04-15T17:09

2022-04-15T17:09

россия

политика

сергей лавров

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2021 года задекларировал доход в 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.Супруга министра за то же время заработала 896 815 рублей, она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика, сергей лавров, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)