https://ria.ru/20220415/dokhod-1783769685.html
Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей
Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2021 года задекларировал доход в 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году, следует РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:09
2022-04-15T17:09
2022-04-15T17:09
россия
политика
сергей лавров
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2021 года задекларировал доход в 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.Супруга министра за то же время заработала 896 815 рублей, она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, сергей лавров, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей
Доход главы МИД России Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей