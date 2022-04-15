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Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
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Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей
Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2021 года задекларировал доход в 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году, следует РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:09
2022-04-15T17:09
россия
политика
сергей лавров
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2021 года задекларировал доход в 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.Супруга министра за то же время заработала 896 815 рублей, она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации.
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россия, политика, сергей лавров, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:09 15.04.2022
 
Доход Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей

Доход главы МИД России Лаврова в 2021 году составил примерно 12,6 миллиона рублей

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2021 года задекларировал доход в 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.
Супруга министра за то же время заработала 896 815 рублей, она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.
В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.
Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации.
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