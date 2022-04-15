https://ria.ru/20220415/dnr-1783662346.html
Военные ДНР за сутки уничтожили 74 украинских националистов
Военные ДНР за сутки уничтожили 74 украинских националистов - РИА Новости, 15.04.2022
Военные ДНР за сутки уничтожили 74 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 74 украинских националиста, три огневых... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:36
2022-04-15T10:36
2022-04-15T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 74 украинских националиста, три огневых позиции и одна зенитная установка ЗУ-23-2."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 74 украинских националиста, две огневых позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, одну огневую позицию 120-миллиметрового миномета, одну зенитную установку ЗУ-23-2, одну БМП и две бронированные машины. Захвачены одна БМП, одна 122-миллиметровая артиллерийская гаубица Д-30 и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Народная милиция также сообщает, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 186 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских установок калибра 122 и 152 миллиметра.Под обстрелы попали районы пяти населенных пунктов республики, один мирный житель погиб, 14 получили ранения. Повреждены 32 жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/zelenskiy-1783656788.html
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РИА Новости
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в мире, днр, украина
10:36 15.04.2022 (обновлено: 10:51 15.04.2022)
Военные ДНР за сутки уничтожили 74 украинских националистов
Военные ДНР за сутки уничтожили 74 украинских националистов и зенитную установку
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости.
Народная милиция Донецкой народной республики заявила
, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 74 украинских националиста, три огневых позиции и одна зенитная установка ЗУ-23-2.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 74 украинских националиста, две огневых позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, одну огневую позицию 120-миллиметрового миномета, одну зенитную установку ЗУ-23-2, одну БМП и две бронированные машины. Захвачены одна БМП, одна 122-миллиметровая артиллерийская гаубица Д-30 и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Народная милиция также сообщает, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 186 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских установок калибра 122 и 152 миллиметра.
Под обстрелы попали районы пяти населенных пунктов республики, один мирный житель погиб, 14 получили ранения. Повреждены 32 жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.