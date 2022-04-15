https://ria.ru/20220415/dnr-1783653961.html

В ДНР за 58 дней погибли 79 мирных жителей

В ДНР за 58 дней погибли 79 мирных жителей - РИА Новости, 15.04.2022

В ДНР за 58 дней погибли 79 мирных жителей

Семьдесят девять мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 58 дней эскалации, украинские войска за это время выпустили по территории республики... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:48

2022-04-15T09:48

2022-04-15T09:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Семьдесят девять мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 58 дней эскалации, украинские войска за это время выпустили по территории республики более 20 тысяч боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 58 дней эскалации погибли 79 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 310 мирных жителя, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за время эскалации были повреждены 2322 жилых дома, 553 объекта гражданской инфраструктуры, 84 образовательных учреждения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика