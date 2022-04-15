https://ria.ru/20220415/diplomaty-1783700096.html
Москва ответит Скопье на объявление дипломатов персонами нон грата
Москва ответит Скопье на объявление дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 15.04.2022
Москва ответит Скопье на объявление дипломатов персонами нон грата
Москва даст соответствующий ответ на объявление Северной Македонией российских дипломатов персонами нон грата, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:04
2022-04-15T13:04
2022-04-15T13:14
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северная македония
мария захарова
россия
политика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва даст соответствующий ответ на объявление Северной Македонией российских дипломатов персонами нон грата, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", - указала Захарова, высказываясь по решению Северной Македонии.
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
северная македония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северная македония, мария захарова, россия, политика
13:04 15.04.2022 (обновлено: 13:14 15.04.2022)
Москва ответит Скопье на объявление дипломатов персонами нон грата
Захарова: Россия ответит на объявление дипломатов персонами нон грата в Северной Македонии