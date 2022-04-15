https://ria.ru/20220415/delo-1783817152.html

СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче

СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче - РИА Новости, 15.04.2022

СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче

Российские следователи возбудили уголовное дело за фейки относительно российских войск после украинской провокации в городе Буча Киевской области, сообщается в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:26

2022-04-15T20:26

2022-04-15T20:35

обострение ситуации в днр и лнр

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за фейки относительно российских войск после украинской провокации в городе Буча Киевской области, сообщается в журнале СК РФ "Zаписки следователя"."СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - говорится в статье.

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, происшествия, украина, вооруженные силы украины