https://ria.ru/20220415/delo-1783817152.html
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче - РИА Новости, 15.04.2022
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче
Российские следователи возбудили уголовное дело за фейки относительно российских войск после украинской провокации в городе Буча Киевской области, сообщается в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:26
2022-04-15T20:26
2022-04-15T20:35
обострение ситуации в днр и лнр
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за фейки относительно российских войск после украинской провокации в городе Буча Киевской области, сообщается в журнале СК РФ "Zаписки следователя"."СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - говорится в статье.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, происшествия, украина, вооруженные силы украины
20:26 15.04.2022 (обновлено: 20:35 15.04.2022)
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче