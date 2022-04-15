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СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/delo-1783817152.html
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче - РИА Новости, 15.04.2022
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче
Российские следователи возбудили уголовное дело за фейки относительно российских войск после украинской провокации в городе Буча Киевской области, сообщается в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:26
2022-04-15T20:35
обострение ситуации в днр и лнр
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
происшествия
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за фейки относительно российских войск после украинской провокации в городе Буча Киевской области, сообщается в журнале СК РФ "Zаписки следователя"."СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - говорится в статье.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, происшествия, украина, вооруженные силы украины
20:26 15.04.2022 (обновлено: 20:35 15.04.2022)
 
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче

СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС России в Буче

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за фейки относительно российских войск после украинской провокации в городе Буча Киевской области, сообщается в журнале СК РФ "Zаписки следователя".
"СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - говорится в статье.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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