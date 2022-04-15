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СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
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СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ
СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ
Фигурантами уголовных дел о геноциде жителей Донбасса стали еще 15 высокопоставленных украинских военных, сообщил СК. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:22
2022-04-15T14:39
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Фигурантами уголовных дел о геноциде жителей Донбасса стали еще 15 высокопоставленных украинских военных, сообщил СК.В ведомстве добавили, что среди сдавшихся в плен украинских военных пять командиров бригад ВСУ, участвовавших в боевых действиях против мирного населения.Сейчас российские следователи работают более чем с тысячей бойцов армии Украины, решивших сложить оружие.Как сообщил СК в начале апреля, обвинения в геноциде населения Донбасса предъявили в том числе экс-министру обороны Валерию Гелетею и бывшему начальнику Генштаба Виктору Муженко.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
11:22 15.04.2022 (обновлено: 14:39 15.04.2022)
 
СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ

СК сообщил, что фигурантами уголовных дел о геноциде в Донбассе стали 42 командира ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка
Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Фигурантами уголовных дел о геноциде жителей Донбасса стали еще 15 высокопоставленных украинских военных, сообщил СК.
"На сегодняшний день установлены и привлечены в качестве обвиняемых еще 15 командиров Вооруженных сил Украины, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса. <...> Всего за совершение геноцида к ответственности привлекаются 42 командира силовых структур Украины", — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что среди сдавшихся в плен украинских военных пять командиров бригад ВСУ, участвовавших в боевых действиях против мирного населения.
Сейчас российские следователи работают более чем с тысячей бойцов армии Украины, решивших сложить оружие.
Как сообщил СК в начале апреля, обвинения в геноциде населения Донбасса предъявили в том числе экс-министру обороны Валерию Гелетею и бывшему начальнику Генштаба Виктору Муженко.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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