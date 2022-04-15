https://ria.ru/20220415/delo-1783673290.html

СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ

СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022

СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ

Фигурантами уголовных дел о геноциде жителей Донбасса стали еще 15 высокопоставленных украинских военных, сообщил СК. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:22

2022-04-15T11:22

2022-04-15T14:39

происшествия

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Фигурантами уголовных дел о геноциде жителей Донбасса стали еще 15 высокопоставленных украинских военных, сообщил СК.В ведомстве добавили, что среди сдавшихся в плен украинских военных пять командиров бригад ВСУ, участвовавших в боевых действиях против мирного населения.Сейчас российские следователи работают более чем с тысячей бойцов армии Украины, решивших сложить оружие.Как сообщил СК в начале апреля, обвинения в геноциде населения Донбасса предъявили в том числе экс-министру обороны Валерию Гелетею и бывшему начальнику Генштаба Виктору Муженко.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220414/delo-1783550377.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)