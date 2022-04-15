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Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
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Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году
Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году
Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей — почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Соответствующий документ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:01
2022-04-15T19:03
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей — почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратного метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля: ГАЗ М21 и "Нива", а также прицеп "Скиф".В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019-м — 9,726 миллиона, а в 2018-м — 8,648 миллиона.В 2017 году доход президента составил 18,7 миллиона рублей. Причиной увеличения стала продажа земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров. В 2015-2016 годах глава государства зарабатывал по 8,9 миллиона рублей, а в 2014-м — 7,654 миллиона.
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владимир путин, россия, общество
17:01 15.04.2022 (обновлено: 19:03 15.04.2022)
 
Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году

Президент Путин задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей за прошлый год

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей — почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратного метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля: ГАЗ М21 и "Нива", а также прицеп "Скиф".
В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019-м — 9,726 миллиона, а в 2018-м — 8,648 миллиона.
В 2017 году доход президента составил 18,7 миллиона рублей. Причиной увеличения стала продажа земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров. В 2015-2016 годах глава государства зарабатывал по 8,9 миллиона рублей, а в 2014-м — 7,654 миллиона.
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