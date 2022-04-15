https://ria.ru/20220415/dalay-lama-1783655689.html

Представитель Далай-ламы рассказал о его самочувствии

Представитель Далай-ламы рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 15.04.2022

Представитель Далай-ламы рассказал о его самочувствии

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо прекрасно себя чувствует и снова проводит учения и аудиенции, в том числе для россиян, однако до возвращения к прежнему графику еще... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:05

2022-04-15T10:05

2022-04-15T10:05

религия

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо прекрасно себя чувствует и снова проводит учения и аудиенции, в том числе для россиян, однако до возвращения к прежнему графику еще далеко, сообщил РИА Новости почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.В период ограничений, связанных с пандемией COVID-19, 86-летний буддийский лидер находился на карантине, но неоднократно проводил встречи и учения в онлайн-формате. На них он говорил, что, благодаря проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей и согласно его снам и предсказаниям, может прожить до 110-113 лет."Его Святейшество Далай-лама здоров и чувствует себя прекрасно. Нет нужды волноваться о его состоянии здоровья. Он постепенно начинает встречаться с людьми, однако число даруемых им аудиенций все еще ограниченно… Возможность лицезреть Его Святейшество и внимать его наставлениям после почти трехлетнего перерыва – огромная радость для последователей тибетского буддизма, в том числе проживающих в России", - сказал Ринпоче агентству.По его словам, в марте-апреле 2022 года Далай-лама уже встречался с гостями из разных стран в Дхарамсале - городе на севере Индии, где находится его резиденция. Там же он принял участие в церемонии дарования монашеских обетов гецула (послушника) и гелонга (полностью посвященного монаха). Кроме того, духовный лидер буддистов "даровал учение по случаю Дня чудесных деяний Будды Шакьямуни" и встретился с участниками традиционного фестиваля тибетского оперного пения "Шотон"."Конечно, до возвращения к привычному графику Его Святейшества, каковым он был до пандемии, пока далеко. Ведь самое главное для нас – это безопасность и благополучие духовного учителя. Мы не должны упускать из вида его преклонный возраст. Он по-прежнему полон сил и энергии, однако в сравнении с предыдущими годами стал быстрее уставать", - отметил Ринпоче.Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в истории России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой является Далай-лама. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он ежегодно проводит учения для буддистов из разных стран, в том числе из России, и уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.

https://ria.ru/20211105/dalay-lama-1757784343.html

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757708531.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)