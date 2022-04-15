https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html

В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине

В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине - РИА Новости, 15.04.2022

В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался против поставок тяжелых вооружений Украине, назвав это "пересечением черты". Соответствующее заявление, как... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T02:56

2022-04-15T02:56

2022-04-15T02:56

в мире

олаф шольц

владимир путин

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донбасс

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался против поставок тяжелых вооружений Украине, назвав это "пересечением черты". Соответствующее заявление, как передает газета Suddeutsche Zeitung, политик сделал в интервью изданию Rheinische Post.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками."Мы пересекли бы черту, если бы поставили (Киеву. – прим. ред.) танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону. Этой черты необходимо придерживаться", — сказал Кречмер.По его словам, Германия не должна становиться стороной конфликта, допускать втягивания страны в него нельзя."Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности", — добавил Кречмер, призвав США и Европу сосредоточиться на дипломатических усилиях.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html

https://ria.ru/20220412/vooruzheniya-1783107011.html

германия

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в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, украина, россия, донбасс, михаэль кречмер