Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине - РИА Новости, 15.04.2022
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался против поставок тяжелых вооружений Украине, назвав это "пересечением черты". Соответствующее заявление, как... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T02:56
2022-04-15T02:56
в мире
олаф шольц
владимир путин
германия
украина
россия
донбасс
михаэль кречмер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_198:200:3483:2048_1920x0_80_0_0_63aff1fe354cb33129543bc39e8b96f8.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался против поставок тяжелых вооружений Украине, назвав это "пересечением черты". Соответствующее заявление, как передает газета Suddeutsche Zeitung, политик сделал в интервью изданию Rheinische Post.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками."Мы пересекли бы черту, если бы поставили (Киеву. – прим. ред.) танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону. Этой черты необходимо придерживаться", — сказал Кречмер.По его словам, Германия не должна становиться стороной конфликта, допускать втягивания страны в него нельзя."Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности", — добавил Кречмер, призвав США и Европу сосредоточиться на дипломатических усилиях.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html
https://ria.ru/20220412/vooruzheniya-1783107011.html
германия
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_46:296:2382:2048_1920x0_80_0_0_12943be4b411b3c847d56f02a4ff1e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, украина, россия, донбасс, михаэль кречмер
02:56 15.04.2022
 
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине

Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок тяжелого вооружения Украине

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался против поставок тяжелых вооружений Украине, назвав это "пересечением черты". Соответствующее заявление, как передает газета Suddeutsche Zeitung, политик сделал в интервью изданию Rheinische Post.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 14:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине
"Мы пересекли бы черту, если бы поставили (Киеву. – прим. ред.) танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону. Этой черты необходимо придерживаться", — сказал Кречмер.
По его словам, Германия не должна становиться стороной конфликта, допускать втягивания страны в него нельзя.
"Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности", — добавил Кречмер, призвав США и Европу сосредоточиться на дипломатических усилиях.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине
 
В миреОлаф ШольцВладимир ПутинГерманияУкраинаРоссияДонбассМихаэль Кречмер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала