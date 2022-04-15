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Украинские войска обстреливают больницы, рассказал врач - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/bolnitsy-1783724673.html
Украинские войска обстреливают больницы, рассказал врач
Украинские войска обстреливают больницы, рассказал врач - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска обстреливают больницы, рассказал врач
Украинские военные обстреливают гражданские объекты, включая больницы, заявил РИА Новости начальник медицинской части Ясиноватской районной больницы Сергей... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:25
2022-04-15T14:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донбасс
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 15 апр – РИА Новости. Украинские военные обстреливают гражданские объекты, включая больницы, заявил РИА Новости начальник медицинской части Ясиноватской районной больницы Сергей Сороко.В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены 40 домостроений. В результате обстрела Ясиноватского машиностроительного завода один сотрудник погиб, двое ранены. В пятницу обстрелы продолжились."Разбили больницу сегодня, у нас больница на весь город… Как объяснить эту ситуацию (удары по мирным объектам- ред.)? Огрызаются товарищи, когда их давят, они начинают огрызаться, бьют по мирным гражданам", - подчеркнул Сороко.По его словам, за последние сутки в Ясиноватскую больницу поступило 17 раненых, из них 14 военных и трое мирных граждан.Врач рассказал, что "в 2014-2015 годы больше поступало мирных раненых, сейчас поступает больше военных". "Это из-за того, что тогда были оборонительные действия, а сейчас наступательные", - заметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/obstrel-1783184393.html
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"Когда их давят, они начинают огрызаться и бьют по мирным гражданам" – врач больницы, обстрелянной ВСУ
Врач обстрелянной украинскими военными больницы в Ясиноватой: "Разбили больницу сегодня, у нас больница на весь город… Как объяснить эту ситуацию? Огрызаются товарищи, когда их давят, они начинают огрызаться, бьют по мирным гражданам".
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
14:25 15.04.2022 (обновлено: 14:54 15.04.2022)
 
Украинские войска обстреливают больницы, рассказал врач

Врач Ясиноватской районной больницы Сороко рассказал, что ВСУ обстреливают больницы

Читать ria.ru в
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 15 апр – РИА Новости. Украинские военные обстреливают гражданские объекты, включая больницы, заявил РИА Новости начальник медицинской части Ясиноватской районной больницы Сергей Сороко.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены 40 домостроений. В результате обстрела Ясиноватского машиностроительного завода один сотрудник погиб, двое ранены. В пятницу обстрелы продолжились.
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"Разбили больницу сегодня, у нас больница на весь город… Как объяснить эту ситуацию (удары по мирным объектам- ред.)? Огрызаются товарищи, когда их давят, они начинают огрызаться, бьют по мирным гражданам", - подчеркнул Сороко.
По его словам, за последние сутки в Ясиноватскую больницу поступило 17 раненых, из них 14 военных и трое мирных граждан.
Врач рассказал, что "в 2014-2015 годы больше поступало мирных раненых, сейчас поступает больше военных". "Это из-за того, что тогда были оборонительные действия, а сейчас наступательные", - заметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДонбассЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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