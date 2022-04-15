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Сообщения о перегрузке белорусских больниц российскими военными опровергли - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/bolnitsy-1783663730.html
Сообщения о перегрузке белорусских больниц российскими военными опровергли
Сообщения о перегрузке белорусских больниц российскими военными опровергли - РИА Новости, 15.04.2022
Сообщения о перегрузке белорусских больниц российскими военными опровергли
Дипмиссия РФ в Белоруссии заявила, что данные Telegram-каналов о якобы "перегруженности" больниц Гомельской области республики ранеными российскими военными не... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:43
2022-04-15T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Дипмиссия РФ в Белоруссии заявила, что данные Telegram-каналов о якобы "перегруженности" больниц Гомельской области республики ранеными российскими военными не соответствует действительности."В последнее время в интернете, прежде всего, в анонимных Telegram-каналах, тиражируются публикации о якобы "перегруженности" медицинских учреждений Гомельской области российскими военнослужащими, пострадавшими в ходе специальной военной операции на Украине. Такие материалы публикуются со ссылкой на некие неназванные "источники, знакомые с ситуацией". Обращаем внимание, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook*.Отмечается, что дипломаты поддерживают регулярные контакты с руководством медучреждений в граничащих с Украиной регионах Белоруссии – в городах Гомель, Мозырь и Наровля. "Сведениями, подтверждающими подобные слухи, в медицинских организациях не располагают", - подчеркивается в сообщении.Там отмечается, что "в очередной раз имеет место не подкреплённая никакими фактами провокация со стороны наших недоброжелателей". "Такие действия укладываются в логику масштабной кампании по демонизации России и Беларуси, которую ведут проукраинские ресурсы по методичкам и при поддержке западных кураторов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220415/rakety-1783657971.html
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в мире, белоруссия, россия
10:43 15.04.2022
 
Сообщения о перегрузке белорусских больниц российскими военными опровергли

Дипмиссия опровергла сообщения о перегрузке белорусских больниц российскими военными

© РИА Новости / Михаил Рудаков / Перейти в фотобанкВ посольство России в Минске
В посольство России в Минске - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Михаил Рудаков
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Дипмиссия РФ в Белоруссии заявила, что данные Telegram-каналов о якобы "перегруженности" больниц Гомельской области республики ранеными российскими военными не соответствует действительности.
"В последнее время в интернете, прежде всего, в анонимных Telegram-каналах, тиражируются публикации о якобы "перегруженности" медицинских учреждений Гомельской области российскими военнослужащими, пострадавшими в ходе специальной военной операции на Украине. Такие материалы публикуются со ссылкой на некие неназванные "источники, знакомые с ситуацией". Обращаем внимание, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook*.
Отмечается, что дипломаты поддерживают регулярные контакты с руководством медучреждений в граничащих с Украиной регионах Белоруссии – в городах Гомель, Мозырь и Наровля. "Сведениями, подтверждающими подобные слухи, в медицинских организациях не располагают", - подчеркивается в сообщении.
Там отмечается, что "в очередной раз имеет место не подкреплённая никакими фактами провокация со стороны наших недоброжелателей". "Такие действия укладываются в логику масштабной кампании по демонизации России и Беларуси, которую ведут проукраинские ресурсы по методичкам и при поддержке западных кураторов", - говорится в сообщении.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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