https://ria.ru/20220415/bezhentsy-1783652479.html

В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 15.04.2022

В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

Свыше 800 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины приехали в Россию с начала эскалации военного конфликта, более 18 тысяч - РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:38

2022-04-15T09:38

2022-04-15T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

украина

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Свыше 800 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины приехали в Россию с начала эскалации военного конфликта, более 18 тысяч - за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В течение суток границу РФ пересекли 18 187 человек, из них 2864 ребенка, всего – 808 246 человек, в том числе 153 194 ребенка (из них граждане России – 223 042, ДНР и ЛНР – 453 007, другие – 132 197), в том числе в Ростовской области – 657 357 человек, в том числе 128 702 ребенка (из них граждане России – 204 301, ДНР и ЛНР – 451 089, другие – 1967), Белгородской области – 64 515 человек, в том числе 11 528 детей (из них граждане России – 4982, ДНР и ЛНР – 1742, другие – 57 791), Брянской области – 10 514 человек, в том числе 1158 детей (из них граждане России – 2833, ДНР и ЛНР – 145, другие – 7536), Курской области – 1569 человек, в том числе 227 детей (из них граждане России – 344, ДНР и ЛНР – два, другие – 1223) и в Республике Крым – 74 291 человек, в том числе 11 579 детей (из них граждане России – 10 582, ДНР и ЛНР – 29, другие – 63 680)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории 45 субъектов РФ в 472 пунктах временного размещения находится 31 731 человек, в том числе 11 585 детей, из них в Ростовской области в 73 пунктах временного размещения – 5262 человека, в том числе 2403 ребенка.Также в 28 субъектов России железнодорожные составы "РЖД" доставили 27 029 человек, в том числе 7357 детей. Осуществляется доставка четырьмя поездами 903 человек, в том числе 210 детей в Приморский край, Самарскую, Омскую и Воронежскую области.В 17 субъектах РФ организован непрерывный учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта для 469 детей в сопровождении 64 взрослых из ДНР."Всего 138 колоннами МЧС России доставлены 9522,3 тонны гуманитарного груза (ДЛНР – 5839,2 тонны, Украина – 3 683,1 тонна). Донским спасательным центром МЧС России в районе двух пунктов пропуска развернуты два городка жизнеобеспечения (вместимость 150 человек). В Донецкой народной республике развернут пункт временного размещения (вместимость 440 человек). Органы управления и силы территориальных подсистем РСЧС Ростовской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Курской, Волгоградской и Воронежской областей, а также Ковылкинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Мордовия функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация", - добавляется в сообщении.Кроме того, проводится оказание финансовой помощи: в России приняты 102 810 заявлений (за сутки – 119) по оказанию единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, осуществлены выплаты по 90 тысячам заявлений (за сутки без изменений) на общую сумму 900 миллионов рублей, что составляет 87,5% от общего количества поданных заявлений. На территории Украины приняты 5188 заявлений (за сутки – 188), осуществлены выплаты по 4904 заявлениям (за сутки – 199) на сумму более 49 миллионов рублей – 95% от общего количества поданных заявлений.Отмечается, что в пунктах временного размещения оказывается экстренная психологическая помощь, привлечены 196 психологов МЧС России, помощь оказана в 19 470 случаях. Также в ПВР за медицинской помощью обратились 25 311 человек, в том числе 10 078 детей, проведены 79 585 экспресс-тестов на COVID-19, в том числе у 30 507 детей, положительные экспресс-тесты - у 3736 человек, в том числе у 1132 детей.Беженцы в ПВР обеспечиваются сотовой связью - на безвозмездной основе выданы 18 832 сим-карты с возможностью звонить без роуминга, оказывается юридическая помощь, консультации продолжаются во всех регионах, принимающих эвакуированных граждан. Привлечены более 8200 человек и 2640 единиц техники, в том числе от МЧС России – 2247 человек и 562 единицы техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, украина