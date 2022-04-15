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В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/bezhentsy-1783652479.html
В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 15.04.2022
В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
Свыше 800 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины приехали в Россию с начала эскалации военного конфликта, более 18 тысяч - РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:38
2022-04-15T09:38
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Свыше 800 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины приехали в Россию с начала эскалации военного конфликта, более 18 тысяч - за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В течение суток границу РФ пересекли 18 187 человек, из них 2864 ребенка, всего – 808 246 человек, в том числе 153 194 ребенка (из них граждане России – 223 042, ДНР и ЛНР – 453 007, другие – 132 197), в том числе в Ростовской области – 657 357 человек, в том числе 128 702 ребенка (из них граждане России – 204 301, ДНР и ЛНР – 451 089, другие – 1967), Белгородской области – 64 515 человек, в том числе 11 528 детей (из них граждане России – 4982, ДНР и ЛНР – 1742, другие – 57 791), Брянской области – 10 514 человек, в том числе 1158 детей (из них граждане России – 2833, ДНР и ЛНР – 145, другие – 7536), Курской области – 1569 человек, в том числе 227 детей (из них граждане России – 344, ДНР и ЛНР – два, другие – 1223) и в Республике Крым – 74 291 человек, в том числе 11 579 детей (из них граждане России – 10 582, ДНР и ЛНР – 29, другие – 63 680)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории 45 субъектов РФ в 472 пунктах временного размещения находится 31 731 человек, в том числе 11 585 детей, из них в Ростовской области в 73 пунктах временного размещения – 5262 человека, в том числе 2403 ребенка.Также в 28 субъектов России железнодорожные составы "РЖД" доставили 27 029 человек, в том числе 7357 детей. Осуществляется доставка четырьмя поездами 903 человек, в том числе 210 детей в Приморский край, Самарскую, Омскую и Воронежскую области.В 17 субъектах РФ организован непрерывный учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта для 469 детей в сопровождении 64 взрослых из ДНР."Всего 138 колоннами МЧС России доставлены 9522,3 тонны гуманитарного груза (ДЛНР – 5839,2 тонны, Украина – 3 683,1 тонна). Донским спасательным центром МЧС России в районе двух пунктов пропуска развернуты два городка жизнеобеспечения (вместимость 150 человек). В Донецкой народной республике развернут пункт временного размещения (вместимость 440 человек). Органы управления и силы территориальных подсистем РСЧС Ростовской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Курской, Волгоградской и Воронежской областей, а также Ковылкинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Мордовия функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация", - добавляется в сообщении.Кроме того, проводится оказание финансовой помощи: в России приняты 102 810 заявлений (за сутки – 119) по оказанию единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, осуществлены выплаты по 90 тысячам заявлений (за сутки без изменений) на общую сумму 900 миллионов рублей, что составляет 87,5% от общего количества поданных заявлений. На территории Украины приняты 5188 заявлений (за сутки – 188), осуществлены выплаты по 4904 заявлениям (за сутки – 199) на сумму более 49 миллионов рублей – 95% от общего количества поданных заявлений.Отмечается, что в пунктах временного размещения оказывается экстренная психологическая помощь, привлечены 196 психологов МЧС России, помощь оказана в 19 470 случаях. Также в ПВР за медицинской помощью обратились 25 311 человек, в том числе 10 078 детей, проведены 79 585 экспресс-тестов на COVID-19, в том числе у 30 507 детей, положительные экспресс-тесты - у 3736 человек, в том числе у 1132 детей.Беженцы в ПВР обеспечиваются сотовой связью - на безвозмездной основе выданы 18 832 сим-карты с возможностью звонить без роуминга, оказывается юридическая помощь, консультации продолжаются во всех регионах, принимающих эвакуированных граждан. Привлечены более 8200 человек и 2640 единиц техники, в том числе от МЧС России – 2247 человек и 562 единицы техники.
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россия
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, украина
09:38 15.04.2022
 
В Россию прибыли более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

Более 800 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала спецоперации

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Свыше 800 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины приехали в Россию с начала эскалации военного конфликта, более 18 тысяч - за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В течение суток границу РФ пересекли 18 187 человек, из них 2864 ребенка, всего – 808 246 человек, в том числе 153 194 ребенка (из них граждане России – 223 042, ДНР и ЛНР – 453 007, другие – 132 197), в том числе в Ростовской области – 657 357 человек, в том числе 128 702 ребенка (из них граждане России – 204 301, ДНР и ЛНР – 451 089, другие – 1967), Белгородской области – 64 515 человек, в том числе 11 528 детей (из них граждане России – 4982, ДНР и ЛНР – 1742, другие – 57 791), Брянской области – 10 514 человек, в том числе 1158 детей (из них граждане России – 2833, ДНР и ЛНР – 145, другие – 7536), Курской области – 1569 человек, в том числе 227 детей (из них граждане России – 344, ДНР и ЛНР – два, другие – 1223) и в Республике Крым – 74 291 человек, в том числе 11 579 детей (из них граждане России – 10 582, ДНР и ЛНР – 29, другие – 63 680)", - говорится в сообщении.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
Отмечается, что на территории 45 субъектов РФ в 472 пунктах временного размещения находится 31 731 человек, в том числе 11 585 детей, из них в Ростовской области в 73 пунктах временного размещения – 5262 человека, в том числе 2403 ребенка.
Также в 28 субъектов России железнодорожные составы "РЖД" доставили 27 029 человек, в том числе 7357 детей. Осуществляется доставка четырьмя поездами 903 человек, в том числе 210 детей в Приморский край, Самарскую, Омскую и Воронежскую области.
В 17 субъектах РФ организован непрерывный учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта для 469 детей в сопровождении 64 взрослых из ДНР.
"Всего 138 колоннами МЧС России доставлены 9522,3 тонны гуманитарного груза (ДЛНР – 5839,2 тонны, Украина – 3 683,1 тонна). Донским спасательным центром МЧС России в районе двух пунктов пропуска развернуты два городка жизнеобеспечения (вместимость 150 человек). В Донецкой народной республике развернут пункт временного размещения (вместимость 440 человек). Органы управления и силы территориальных подсистем РСЧС Ростовской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Курской, Волгоградской и Воронежской областей, а также Ковылкинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Мордовия функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация", - добавляется в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
Кроме того, проводится оказание финансовой помощи: в России приняты 102 810 заявлений (за сутки – 119) по оказанию единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, осуществлены выплаты по 90 тысячам заявлений (за сутки без изменений) на общую сумму 900 миллионов рублей, что составляет 87,5% от общего количества поданных заявлений. На территории Украины приняты 5188 заявлений (за сутки – 188), осуществлены выплаты по 4904 заявлениям (за сутки – 199) на сумму более 49 миллионов рублей – 95% от общего количества поданных заявлений.
Отмечается, что в пунктах временного размещения оказывается экстренная психологическая помощь, привлечены 196 психологов МЧС России, помощь оказана в 19 470 случаях. Также в ПВР за медицинской помощью обратились 25 311 человек, в том числе 10 078 детей, проведены 79 585 экспресс-тестов на COVID-19, в том числе у 30 507 детей, положительные экспресс-тесты - у 3736 человек, в том числе у 1132 детей.
Беженцы в ПВР обеспечиваются сотовой связью - на безвозмездной основе выданы 18 832 сим-карты с возможностью звонить без роуминга, оказывается юридическая помощь, консультации продолжаются во всех регионах, принимающих эвакуированных граждан. Привлечены более 8200 человек и 2640 единиц техники, в том числе от МЧС России – 2247 человек и 562 единицы техники.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДУкраина
 
 
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