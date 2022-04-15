https://ria.ru/20220415/bespilotnik-1783815428.html

Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик

Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик - РИА Новости, 15.04.2022

Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик

Российская ПВО в минувшие сутки сбила украинский разведывательный беспилотник Ту-143 "Рейс", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:15

2022-04-15T20:15

2022-04-15T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781646434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6150400d9800f0ca97c44822f79606f9.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская ПВО в минувшие сутки сбила украинский разведывательный беспилотник Ту-143 "Рейс", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 "Рейс", - сказал он.Ту-143 "Рейс" - советский разведывательный беспилотник массой 1230 килограммов, предназначенный для ведения тактической маловысотной разведки в прифронтовой полосе. Всего в период с 1973 по 1989 годы в СССР было выпущено 950 таких машин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/udar-1783814871.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины