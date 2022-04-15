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Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/bespilotnik-1783815428.html
Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик
Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик - РИА Новости, 15.04.2022
Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик
Российская ПВО в минувшие сутки сбила украинский разведывательный беспилотник Ту-143 "Рейс", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:15
2022-04-15T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская ПВО в минувшие сутки сбила украинский разведывательный беспилотник Ту-143 "Рейс", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 "Рейс", - сказал он.Ту-143 "Рейс" - советский разведывательный беспилотник массой 1230 килограммов, предназначенный для ведения тактической маловысотной разведки в прифронтовой полосе. Всего в период с 1973 по 1989 годы в СССР было выпущено 950 таких машин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
20:15 15.04.2022 (обновлено: 20:22 15.04.2022)
 
Российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик

Минобороны: российская ПВО сбила украинский беспилотник-разведчик Ту-143

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская ПВО в минувшие сутки сбила украинский разведывательный беспилотник Ту-143 "Рейс", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 "Рейс", - сказал он.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Ту-143 "Рейс" - советский разведывательный беспилотник массой 1230 килограммов, предназначенный для ведения тактической маловысотной разведки в прифронтовой полосе. Всего в период с 1973 по 1989 годы в СССР было выпущено 950 таких машин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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