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Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/beret-1783671383.html
Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет
Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет - РИА Новости, 15.04.2022
Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет
Семье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет, РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:15
2022-04-15T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет, сообщает пресс-служба Росгвардии."Этот берет будет вручен семье нашего героического спецназовца Максима Концова. Слава спецназу, смерть террористам", - сказал основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь" Герой России Сергей Лысюк. Краповый берет - знак особого отличия спецназа Росгвардии, он вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою.Обнаружив диверсионно-разведывательную группу, разведгруппа Концова вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей, отмечается в релизе.Диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько человек взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
11:15 15.04.2022 (обновлено: 11:24 15.04.2022)
 
Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет

Погибшего на Украине Героя России лейтенанта Концова посмертно удостоили крапового берета

© Фото : РосгвардияСемье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет
Семье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Росгвардия
Семье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Этот берет будет вручен семье нашего героического спецназовца Максима Концова. Слава спецназу, смерть террористам", - сказал основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь" Герой России Сергей Лысюк.
© Фото : РосгвардияОфицер Росгвардии лейтенант Максим Концов
Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Росгвардия
Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов
Краповый берет - знак особого отличия спецназа Росгвардии, он вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою.
Обнаружив диверсионно-разведывательную группу, разведгруппа Концова вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей, отмечается в релизе.
Диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько человек взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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