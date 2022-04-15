https://ria.ru/20220415/beret-1783671383.html

Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет

Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет - РИА Новости, 15.04.2022

Семье погибшего на Украине лейтенанта Концова вручат краповый берет

Семье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет, РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:15

2022-04-15T11:15

2022-04-15T11:24

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783671806_0:64:900:570_1920x0_80_0_0_96333d33d802a9b45b0e9cdf5012a9b5.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семье лейтенанта Росгвардии Максима Концова, который погиб во время спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России, вручат краповый берет, сообщает пресс-служба Росгвардии."Этот берет будет вручен семье нашего героического спецназовца Максима Концова. Слава спецназу, смерть террористам", - сказал основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь" Герой России Сергей Лысюк. Краповый берет - знак особого отличия спецназа Росгвардии, он вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою.Обнаружив диверсионно-разведывательную группу, разведгруппа Концова вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей, отмечается в релизе.Диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько человек взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20220321/gadzhimagomedov-1779280644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр