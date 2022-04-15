https://ria.ru/20220415/belgorod-1783658463.html

Над Белгородом работает ПВО

Над Белгородом работает ПВО - РИА Новости, 15.04.2022

Над Белгородом работает ПВО

Над Белгородом в пятницу утром работает противовоздушная оборона, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом, передает корреспондент... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:17

2022-04-15T10:17

2022-04-15T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

вячеслав гладков

украина

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Над Белгородом в пятницу утром работает противовоздушная оборона, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, противоракеты были видны в небе над городом около 9.45 (местное время совпадает с московским). Каких-либо официальных заявлений на этот счет на данный момент не делалось.За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной.Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.Также были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения.По данным СК РФ, Климово обстреляли два боевых вертолета с тяжелым наступательным вооружением, которые произвели "не менее шести авиаударов по жилым домам".В среду Минобороны РФ объявило, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если продолжатся попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории.

https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html

https://ria.ru/20220414/postradavshie-1783622065.html

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брянская область

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Работа ПВО над Белгородом Над Белгородом работает ПВО, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом, передает корреспондент РИА Новости 2022-04-15T10:17 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вячеслав гладков, украина, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), в мире