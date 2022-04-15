https://ria.ru/20220415/belgorod-1783658463.html
Над Белгородом работает ПВО
Над Белгородом работает ПВО - РИА Новости, 15.04.2022
Над Белгородом работает ПВО
Над Белгородом в пятницу утром работает противовоздушная оборона, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом, передает корреспондент... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:17
2022-04-15T10:17
2022-04-15T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
вячеслав гладков
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брянская область
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Над Белгородом в пятницу утром работает противовоздушная оборона, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, противоракеты были видны в небе над городом около 9.45 (местное время совпадает с московским). Каких-либо официальных заявлений на этот счет на данный момент не делалось.За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной.Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.Также были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения.По данным СК РФ, Климово обстреляли два боевых вертолета с тяжелым наступательным вооружением, которые произвели "не менее шести авиаударов по жилым домам".В среду Минобороны РФ объявило, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если продолжатся попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории.
https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html
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Работа ПВО над Белгородом
Над Белгородом работает ПВО, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом, передает корреспондент РИА Новости
2022-04-15T10:17
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, украина, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), в мире
10:17 15.04.2022 (обновлено: 10:42 15.04.2022)
Над Белгородом работает ПВО
Над Белгородом работает ПВО, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям