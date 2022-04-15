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В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 15.04.2022
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В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 15.04.2022
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за странного поведения президента Джо Байдена. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:56
2022-04-15T15:56
в мире
камала харрис
сирия
ливия
австралия
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за странного поведения президента Джо Байдена.Речь идет о видео, на котором глава государства, закончив речь об инфраструктурной реформе, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. Потом он с растерянным видом сделал несколько шагов вдоль трибуны — по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену."Это невероятный позор, и он руководит нашей страной! С нас хватит!" — написала Грин в твиттере, добавив хештег "импичмент Байдену".Семидесятидевятилетний глава Соединенных Штатов постоянно попадает в курьезные ситуации. Так, Байден назвал президентом Камалу Харрис, путал Сирию с Ливией, украинцев — с иранцами, а уголовное преследование — с проституцией. Он также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии окрестил "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
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сирия
ливия
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Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления
Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
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в мире, камала харрис, сирия, ливия, австралия, владимир путин, джо байден
15:56 15.04.2022
 
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент пожавшему руку пустоте Байдену

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за странного поведения президента Джо Байдена.
Речь идет о видео, на котором глава государства, закончив речь об инфраструктурной реформе, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. Потом он с растерянным видом сделал несколько шагов вдоль трибуны — по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
"Это невероятный позор, и он руководит нашей страной! С нас хватит!" — написала Грин в твиттере, добавив хештег "импичмент Байдену".
Семидесятидевятилетний глава Соединенных Штатов постоянно попадает в курьезные ситуации. Так, Байден назвал президентом Камалу Харрис, путал Сирию с Ливией, украинцев — с иранцами, а уголовное преследование — с проституцией. Он также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии окрестил "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
Американский президент Джо Байден после выступления в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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В миреКамала ХаррисСирияЛивияАвстралияВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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