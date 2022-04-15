https://ria.ru/20220415/bayden-1783747256.html
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 15.04.2022
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за странного поведения президента Джо Байдена. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:56
2022-04-15T15:56
2022-04-15T15:56
в мире
камала харрис
сирия
ливия
австралия
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_a6610bff93eefa4ffa62499ed72ea7dd.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за странного поведения президента Джо Байдена.Речь идет о видео, на котором глава государства, закончив речь об инфраструктурной реформе, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. Потом он с растерянным видом сделал несколько шагов вдоль трибуны — по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену."Это невероятный позор, и он руководит нашей страной! С нас хватит!" — написала Грин в твиттере, добавив хештег "импичмент Байдену".Семидесятидевятилетний глава Соединенных Штатов постоянно попадает в курьезные ситуации. Так, Байден назвал президентом Камалу Харрис, путал Сирию с Ливией, украинцев — с иранцами, а уголовное преследование — с проституцией. Он также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии окрестил "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
https://ria.ru/20220415/bayden-1783671924.html
сирия
ливия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfbf72ba4952e330bcd7e4fd1c9f82e0.jpg
Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления
Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту.
На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
2022-04-15T15:56
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камала харрис, сирия, ливия, австралия, владимир путин, джо байден
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент пожавшему руку пустоте Байдену