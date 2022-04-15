https://ria.ru/20220415/bayden-1783747256.html

В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 15.04.2022

В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за странного поведения президента Джо Байдена. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:56

2022-04-15T15:56

2022-04-15T15:56

в мире

камала харрис

сирия

ливия

австралия

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за странного поведения президента Джо Байдена.Речь идет о видео, на котором глава государства, закончив речь об инфраструктурной реформе, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. Потом он с растерянным видом сделал несколько шагов вдоль трибуны — по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену."Это невероятный позор, и он руководит нашей страной! С нас хватит!" — написала Грин в твиттере, добавив хештег "импичмент Байдену".Семидесятидевятилетний глава Соединенных Штатов постоянно попадает в курьезные ситуации. Так, Байден назвал президентом Камалу Харрис, путал Сирию с Ливией, украинцев — с иранцами, а уголовное преследование — с проституцией. Он также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии окрестил "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.

https://ria.ru/20220415/bayden-1783671924.html

сирия

ливия

австралия

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Станислав Ванд

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Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену. 2022-04-15T15:56 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, камала харрис, сирия, ливия, австралия, владимир путин, джо байден