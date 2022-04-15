12:31 15.04.2022 (обновлено: 15:34 15.04.2022)
"Это уже слишком": в США ужаснулись поведению Байдена
TAC: состояние Байдена после выступления в Северной Каролине — это уже слишком
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден во время выступления в штате Северная Каролина
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенными Штатами не должны управлять настолько пожилые лидеры, заявил в статье для The American Conservative журналист Род Дреер, комментируя поведение Джо Байдена во время выступления в Северной Каролине.
Речь идет о видео, на котором президент США, закончив речь о инфраструктурной реформе, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. Потом он с растерянным видом сделал несколько шагов вдоль трибуны — по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
По мнению Дреера, США нужно отказаться от курса на геронтократию, поскольку состояние нынешнего главы государства влияет на расстановку мировых сил как никогда. Он напомнил об инциденте в Варшаве, когда Байден призвал к смене власти в России, после чего пресс-службе Белого дома пришлось отказываться от этих слов.
"Это не смешно. Этот человек — главнокомандующий, он явно не контролирует себя. На днях он назвал действия России на Украине геноцидом — этот термин имеет конкретное значение в международном праве и обязывает США совершать определенные действия. Байден удешевляет этот термин, чтобы набрать политические очки против русских. Дело в том, что президент Соединенных Штатов не контролирует свои умственные способности настолько, чтобы не дать себе во время конфликта разинуть рот", — считает автор материала.
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Журналист отметил, что Байден — не единственный представитель новой американской геронтократии. "Некоторые коллеги сенатора Дайан Файнштейн (штат Калифорния) обеспокоены тем, что она больше не может работать в конгрессе, <...> 88-летняя Файнштейн "кажется, не до конца иногда узнает даже своих давних коллег". Один сенатор описал случай, когда у них был разговор, в котором им приходилось неоднократно повторно представляться и она несколько раз поднимала одни и те же вопросы", — рассказал Дреер.
Он обратил внимание на то, что конкурентом Байдена в будущей борьбе за президентское кресло остается Дональд Трамп: это, по мнению обозревателя, не улучшает ситуацию.
"Если он будет баллотироваться на пост президента в 2024-м и победит, Трампу исполнится 79 лет в год его инаугурации — столько же, сколько сейчас Байдену. Если Байден пойдет на выборы и победит — нет, ну правда, представьте себе, что это произойдет, — ему будет 82 года в день инаугурации, а в первом ноябре его второго срока исполнится 83 года. Это уже слишком", — заключил журналист.
Семидесятидевятилетний глава Соединенных Штатов постоянно попадает в курьезные ситуации. Так, Байден назвал президентом Камалу Харрис, путал Сирию с Ливией, украинцев — с иранцами, а уголовное преследование — с проституцией.