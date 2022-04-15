https://ria.ru/20220415/bayden-1783691500.html

"Это уже слишком": в США ужаснулись поведению Байдена

"Это уже слишком": в США ужаснулись поведению Байдена - РИА Новости, 15.04.2022

"Это уже слишком": в США ужаснулись поведению Байдена

Соединенными Штатами не должны управлять настолько пожилые лидеры, заявил в статье для The American Conservative журналист Род Дреер, комментируя поведение Джо... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:31

2022-04-15T12:31

2022-04-15T15:34

в мире

дональд трамп

камала харрис

варшава

россия

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенными Штатами не должны управлять настолько пожилые лидеры, заявил в статье для The American Conservative журналист Род Дреер, комментируя поведение Джо Байдена во время выступления в Северной Каролине.Речь идет о видео, на котором президент США, закончив речь о инфраструктурной реформе, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было. Потом он с растерянным видом сделал несколько шагов вдоль трибуны — по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.По мнению Дреера, США нужно отказаться от курса на геронтократию, поскольку состояние нынешнего главы государства влияет на расстановку мировых сил как никогда. Он напомнил об инциденте в Варшаве, когда Байден призвал к смене власти в России, после чего пресс-службе Белого дома пришлось отказываться от этих слов."Это не смешно. Этот человек — главнокомандующий, он явно не контролирует себя. На днях он назвал действия России на Украине геноцидом — этот термин имеет конкретное значение в международном праве и обязывает США совершать определенные действия. Байден удешевляет этот термин, чтобы набрать политические очки против русских. Дело в том, что президент Соединенных Штатов не контролирует свои умственные способности настолько, чтобы не дать себе во время конфликта разинуть рот", — считает автор материала.Журналист отметил, что Байден — не единственный представитель новой американской геронтократии. "Некоторые коллеги сенатора Дайан Файнштейн (штат Калифорния) обеспокоены тем, что она больше не может работать в конгрессе, <...> 88-летняя Файнштейн "кажется, не до конца иногда узнает даже своих давних коллег". Один сенатор описал случай, когда у них был разговор, в котором им приходилось неоднократно повторно представляться и она несколько раз поднимала одни и те же вопросы", — рассказал Дреер.Он обратил внимание на то, что конкурентом Байдена в будущей борьбе за президентское кресло остается Дональд Трамп: это, по мнению обозревателя, не улучшает ситуацию."Если он будет баллотироваться на пост президента в 2024-м и победит, Трампу исполнится 79 лет в год его инаугурации — столько же, сколько сейчас Байдену. Если Байден пойдет на выборы и победит — нет, ну правда, представьте себе, что это произойдет, — ему будет 82 года в день инаугурации, а в первом ноябре его второго срока исполнится 83 года. Это уже слишком", — заключил журналист.Семидесятидевятилетний глава Соединенных Штатов постоянно попадает в курьезные ситуации. Так, Байден назвал президентом Камалу Харрис, путал Сирию с Ливией, украинцев — с иранцами, а уголовное преследование — с проституцией.

https://ria.ru/20220414/vizit-1783617511.html

https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html

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россия

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Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену. 2022-04-15T12:31 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дональд трамп, камала харрис, варшава, россия, сша, ситуация в днр и лнр