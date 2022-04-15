https://ria.ru/20220415/bayden-1783671924.html

"Боже, спаси нас всех": британцев шокировал очередной конфуз Байдена

"Боже, спаси нас всех": британцев шокировал очередной конфуз Байдена - РИА Новости, 15.04.2022

"Боже, спаси нас всех": британцев шокировал очередной конфуз Байдена

Читатели британской газеты Daily Mail пришли в недоумение из-за поведения президента США Байдена во время выступления в штате Северная Каролина. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:19

2022-04-15T11:19

2022-04-15T21:04

в мире

камала харрис

великобритания

сирия

ливия

джо байден

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в недоумение из-за поведения президента США Байдена во время выступления в штате Северная Каролина.На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив речь по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было. Потом американский лидер с растерянным видом сделал несколько шагов вдоль трибуны — вероятно, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.Многие пользователи раскритиковали американцев, которые в 2020 году голосовали за Байдена, а некоторые предположили, что он здоровался с воображаемыми избирателями."Замена президента Трампа на Байдена сродни избавлению от вашего "Феррари" за миллион долларов и замене его 40-летним пикапом с пробитой прокладкой ГБЦ. Кража выборов имеет последствия. Позор низкому IQ голосовавших за безнадежных демократов", — возмутился DemocratApocalypse."Мне жаль этого человека, но американцы получили по заслугам", — считает Anton the berk."Если бы он жил в Великобритании, ему бы не разрешили водить машину, но американцы позволили ему положить руку на ядерную кнопку. Боже, спаси нас всех", — написал makesensenow."И они думали, что у них все плохо с Трампом", — отметил Anonymous 2905."Думаю, я выгляжу так же, когда на мне VR-шлем", — сыронизировал charlie62."Америка стала живой карикатурой и посмешищем для всего мира", — подчеркнул Ohnoitsnot."Демократы пугаются до чертиков каждый раз, когда Байден выходит на трибуну. Он настроил всю страну против них", — подытожили читатели.Это не первая курьезная ситуация, в которую попадает 79-летний глава государства. Ранее Байден назвал президентом Камалу Харрис, перепутал Сирию с Ливией и "уголовное преследование" с "проституцией".

https://ria.ru/20220329/bayden-1780728337.html

https://ria.ru/20220407/bayden-1782343239.html

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Станислав Ванд

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Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену. 2022-04-15T11:19 true PT0M18S

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Станислав Ванд

в мире, камала харрис, великобритания, сирия, ливия, джо байден