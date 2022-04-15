https://ria.ru/20220415/bayden-1783646723.html

Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине

Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине - РИА Новости, 15.04.2022

Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине

Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:37

2022-04-15T08:37

2022-04-15T09:35

в мире

камала харрис

северная каролина

сирия

ливия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту.На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.Это уже не первая курьезная ситуация, в которую попадает 79-летний американский президент. Ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.

https://ria.ru/20220413/bayden-1783228040.html

северная каролина

сирия

ливия

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Дарья Буймова

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Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену. 2022-04-15T08:37 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камала харрис, северная каролина, сирия, ливия