https://ria.ru/20220415/bayden-1783646723.html
Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине
Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине - РИА Новости, 15.04.2022
Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине
Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:37
2022-04-15T08:37
2022-04-15T09:35
в мире
камала харрис
северная каролина
сирия
ливия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту.На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.Это уже не первая курьезная ситуация, в которую попадает 79-летний американский президент. Ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.
https://ria.ru/20220413/bayden-1783228040.html
северная каролина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления
Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту.
На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
2022-04-15T08:37
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, камала харрис, северная каролина, сирия, ливия
08:37 15.04.2022 (обновлено: 09:35 15.04.2022)
Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине
Президент Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту