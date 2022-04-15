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Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине - РИА Новости, 15.04.2022
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Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине
Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине - РИА Новости, 15.04.2022
Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине
Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:37
2022-04-15T09:35
в мире
камала харрис
северная каролина
сирия
ливия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту.На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.Это уже не первая курьезная ситуация, в которую попадает 79-летний американский президент. Ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.
https://ria.ru/20220413/bayden-1783228040.html
северная каролина
сирия
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Джо Байден протягивает руку в пустоту после выступления
Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
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в мире, камала харрис, северная каролина, сирия, ливия
08:37 15.04.2022 (обновлено: 09:35 15.04.2022)
 
Байден не нашел, кому пожать руку после выступления в Северной Каролине

Президент Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту.
На видео, опубликованном в аккаунте телеканала NBC News, видно, как Байден, закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
Это уже не первая курьезная ситуация, в которую попадает 79-летний американский президент. Ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 00:07
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе
 
В миреКамала ХаррисСеверная КаролинаСирияЛивия
 
 
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