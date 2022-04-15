https://ria.ru/20220415/banki-1783748221.html
Клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой
Клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой - РИА Новости, 15.04.2022
Клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой
Несколько крупных итальянских банков в пятницу столкнулись с техническими сбоями при оплате по карте через платежные терминалы и во время операций в банкоматах, РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:58
2022-04-15T15:58
2022-04-15T15:58
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в мире
италия
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РИМ, 15 апр - РИА Новости. Несколько крупных итальянских банков в пятницу столкнулись с техническими сбоями при оплате по карте через платежные терминалы и во время операций в банкоматах, свидетельствуют данные специализированного сайта Downdetector.Согласно сообщению газеты il Messaggero, на проблемы в супермаркетах, ресторанах и магазинах жалуются клиенты Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Fineco, и оператор почтовой связи Poste italiane.Как отмечает газетa La Repubblica, "источники в финансовых кругах" объяснили, что перебои связаны не с платежными системами, а с "техническими проблемами" на стороне самих банков. При этом отмечается, что национальная платежная система Bancomat продолжает работу без затруднений.
https://ria.ru/20220406/italiya-1782081672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
unicredit group, в мире, италия
Клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой
Downdetector: клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой