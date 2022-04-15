https://ria.ru/20220415/banki-1783748221.html

Клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой

Клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой - РИА Новости, 15.04.2022

Клиенты крупных итальянских банков столкнулись со сбоем при оплате картой

Несколько крупных итальянских банков в пятницу столкнулись с техническими сбоями при оплате по карте через платежные терминалы и во время операций в банкоматах, РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:58

2022-04-15T15:58

2022-04-15T15:58

unicredit group

в мире

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98510/42/985104217_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_fd16bdce6658d6e51ce7ef8d511a0690.jpg

РИМ, 15 апр - РИА Новости. Несколько крупных итальянских банков в пятницу столкнулись с техническими сбоями при оплате по карте через платежные терминалы и во время операций в банкоматах, свидетельствуют данные специализированного сайта Downdetector.Согласно сообщению газеты il Messaggero, на проблемы в супермаркетах, ресторанах и магазинах жалуются клиенты Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Fineco, и оператор почтовой связи Poste italiane.Как отмечает газетa La Repubblica, "источники в финансовых кругах" объяснили, что перебои связаны не с платежными системами, а с "техническими проблемами" на стороне самих банков. При этом отмечается, что национальная платежная система Bancomat продолжает работу без затруднений.

https://ria.ru/20220406/italiya-1782081672.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

unicredit group, в мире, италия