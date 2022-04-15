https://ria.ru/20220415/avtobus-1783764536.html
Нижегородская прокуратура проверит данные о высаженном из автобуса ребенке
Нижегородская прокуратура проверит данные о высаженном из автобуса ребенке - РИА Новости, 15.04.2022
Нижегородская прокуратура проверит данные о высаженном из автобуса ребенке
Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса за неоплаченный проезд в Дзержинске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:53
2022-04-15T16:53
2022-04-15T16:53
происшествия
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса за неоплаченный проезд в Дзержинске, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.По предварительным данным, инцидент произошел 14 апреля. Мальчик сел в маршрутку Т-29 на остановке у Дворца культуры химиков. Ребенок пытался оплатить проезд банковской картой, однако оплата не прошла. Водитель общественного транспорта и кондуктор настояли на том, чтобы ребенок покинул автобус."Прокуратура организовала проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211222/rebenok-1764903012.html
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), россия
Нижегородская прокуратура проверит данные о высаженном из автобуса ребенке
Нижегородская прокуратура проверит данные, что ребенка высадили за неоплату проезда
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса за неоплаченный проезд в Дзержинске, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел 14 апреля. Мальчик сел в маршрутку Т-29 на остановке у Дворца культуры химиков. Ребенок пытался оплатить проезд банковской картой, однако оплата не прошла. Водитель общественного транспорта и кондуктор настояли на том, чтобы ребенок покинул автобус.
"Прокуратура организовала проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
В марте 2021 года в РФ
вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин
подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.