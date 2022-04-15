https://ria.ru/20220415/avtobus-1783764536.html

Нижегородская прокуратура проверит данные о высаженном из автобуса ребенке

Нижегородская прокуратура проверит данные о высаженном из автобуса ребенке - РИА Новости, 15.04.2022

Нижегородская прокуратура проверит данные о высаженном из автобуса ребенке

Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса за неоплаченный проезд в Дзержинске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:53

2022-04-15T16:53

2022-04-15T16:53

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса за неоплаченный проезд в Дзержинске, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.По предварительным данным, инцидент произошел 14 апреля. Мальчик сел в маршрутку Т-29 на остановке у Дворца культуры химиков. Ребенок пытался оплатить проезд банковской картой, однако оплата не прошла. Водитель общественного транспорта и кондуктор настояли на том, чтобы ребенок покинул автобус."Прокуратура организовала проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211222/rebenok-1764903012.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), россия