Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220415/aviaudar-1783828989.html
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии - РИА Новости, 15.04.2022
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества, сообщил... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:10
2022-04-15T22:12
война в сирии
в мире
дамаск (город)
голанские высоты
ввс израиля
f-16
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727312250_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_4c9f2b694c242ffdf71201d273914f6f.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."Четырнадцатого апреля с 23.03 до 23.10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск. Дежурными силами сирийских ПВО из находящегося на вооружении вооруженных сил САР комплекса российского производства "Бук-М2Э" уничтожена одна ракета", - сказал Журавлев.Он добавил, что в результате авиаудара был поврежден склад материального имущества, потерь среди сирийских и российских военных нет.
https://ria.ru/20220410/siriya-1782810775.html
дамаск (город)
голанские высоты
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727312250_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e8446bc6f36ed83df5dc59ae0a530050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
22:10 15.04.2022 (обновлено: 22:12 15.04.2022)
 
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон рассказали об израильском авиаударе по Сирии

© Фото : SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"Четырнадцатого апреля с 23.03 до 23.10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск. Дежурными силами сирийских ПВО из находящегося на вооружении вооруженных сил САР комплекса российского производства "Бук-М2Э" уничтожена одна ракета", - сказал Журавлев.
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 22:38
Силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии
Он добавил, что в результате авиаудара был поврежден склад материального имущества, потерь среди сирийских и российских военных нет.
 
Война в СирииВ миреДамаск (город)Голанские высотыВВС ИзраиляF-16СирияЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала