https://ria.ru/20220415/aviaudar-1783828989.html
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии - РИА Новости, 15.04.2022
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества, сообщил... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:10
2022-04-15T22:10
2022-04-15T22:12
война в сирии
в мире
дамаск (город)
голанские высоты
ввс израиля
f-16
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."Четырнадцатого апреля с 23.03 до 23.10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск. Дежурными силами сирийских ПВО из находящегося на вооружении вооруженных сил САР комплекса российского производства "Бук-М2Э" уничтожена одна ракета", - сказал Журавлев.Он добавил, что в результате авиаудара был поврежден склад материального имущества, потерь среди сирийских и российских военных нет.
https://ria.ru/20220410/siriya-1782810775.html
дамаск (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
22:10 15.04.2022 (обновлено: 22:12 15.04.2022)
Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии
В Центре по примирению враждующих сторон рассказали об израильском авиаударе по Сирии