https://ria.ru/20220415/aviaudar-1783828989.html

Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии

Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии - РИА Новости, 15.04.2022

Российские военные рассказали об израильском авиаударе по Сирии

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества, сообщил... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:10

2022-04-15T22:10

2022-04-15T22:12

война в сирии

в мире

дамаск (город)

голанские высоты

ввс израиля

f-16

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."Четырнадцатого апреля с 23.03 до 23.10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск. Дежурными силами сирийских ПВО из находящегося на вооружении вооруженных сил САР комплекса российского производства "Бук-М2Э" уничтожена одна ракета", - сказал Журавлев.Он добавил, что в результате авиаудара был поврежден склад материального имущества, потерь среди сирийских и российских военных нет.

https://ria.ru/20220410/siriya-1782810775.html

дамаск (город)

голанские высоты

сирия

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Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии