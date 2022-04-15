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Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на возврат авиабилетов
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на возврат авиабилетов - РИА Новости, 15.04.2022
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на возврат авиабилетов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 19,5 миллиарда рублей авиакомпаниям для возврата пассажирам стоимости билетов на РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:20
2022-04-15T11:20
2022-04-15T11:20
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 19,5 миллиарда рублей авиакомпаниям для возврата пассажирам стоимости билетов на рейсы, отмененные из-за внешних ограничений или закрытия аэропортов, и 1,5 миллиарда рублей временно закрытым хабам, сообщает кабмин."Правительство обеспечит возможность возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России", — говорится в сообщении.Как уточняется, деньги будут перечислены авиакомпаниям, а те, в свою очередь, вернут их гражданам в счет стоимости билетов. Господдержка позволит перевозчикам сберечь собственные оборотные средства, а значит, они будут иметь финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов."Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении более 1,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах России", — говорится в сообщении. Как отмечается, принятые решения — часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
https://ria.ru/20220414/bilety-1783504174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, михаил мишустин, новости - туризм, туристы, авиакомпании, аэропорты, самолеты, авиабилеты
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на возврат авиабилетов
Мишустин подписал распоряжение о выделении 19,5 миллиарда рублей на возврат авиабилетов
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 19,5 миллиарда рублей авиакомпаниям для возврата пассажирам стоимости билетов на рейсы, отмененные из-за внешних ограничений или закрытия аэропортов, и 1,5 миллиарда рублей временно закрытым хабам, сообщает кабмин.
"Правительство обеспечит возможность возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России", — говорится в сообщении.
Как уточняется, деньги будут перечислены авиакомпаниям, а те, в свою очередь, вернут их гражданам в счет стоимости билетов. Господдержка позволит перевозчикам сберечь собственные оборотные средства, а значит, они будут иметь финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов.
"Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении более 1,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах России", — говорится в сообщении. Как отмечается, принятые решения — часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.