Концерн Andritz приостановил новые операции в России
Австрийский машиностроительный концерн Andritz приостановил все новые операции в России
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 15 апр - РИА Новости. Крупный австрийский международный машиностроительный концерн Andritz AG заявил в пятницу о приостановке всех новых операций в России в связи с военной операцией на Украине.
Выручка основанной в XIX компании, согласно ее последнему доступному годовому отчету (2020), составила около 6,7 миллиарда евро, в ней заняты более 27 тысяч работников. Она производит, в частности, оборудование для гидроэлектростанций, целлюлозно-бумажной и сельскохозяйственной промышленности, производства стали.
"Международная технологическая группа Andritz <…> выражает поддержку украинскому народу. На фоне продолжающихся военных действий на Украине и введенных международных санкций компания Andritz временно приостановила все свои новые операции в России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.
Ранее австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ", как планировалось.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.