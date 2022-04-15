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В Госдуме предложили ввести налоговую амнистию на ввоз яхт и самолетов - РИА Новости, 15.04.2022
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В Госдуме предложили ввести налоговую амнистию на ввоз яхт и самолетов
В Госдуме предложили ввести налоговую амнистию на ввоз яхт и самолетов - РИА Новости, 15.04.2022
В Госдуме предложили ввести налоговую амнистию на ввоз яхт и самолетов
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк предложил ввести налоговую амнистию на... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:50
2022-04-15T08:50
экономика
россия
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк предложил ввести налоговую амнистию на ввоз в РФ яхт, круизных и воздушных судов."В условиях массового помешательства западных стран в соревнованиях под названием "Кто больше и быстрее введет санкции против России", когда без каких-либо правовых оснований арестовывается и взимается имущество российских граждан, видится очень важным рассмотреть возможность введения налоговой амнистии на ввоз в страну яхт, круизных судов и воздушных судов малой авиации", - сказал Черняк РИА Новости.По его словам, речь идет об установлении нулевых ставок ввозной таможенной пошлины и налоговых платежей на яхты, круизные и воздушные суда, принадлежащие российским организациям и гражданам, но зарегистрированным в других государствах. При этом нулевая ставка должна применяться только при условии перерегистрации судов в России."Регистрация таких судов в портах на территории Российской Федерации позволит обеспечить воздушный и морской флот новыми современными судами, доступными для внутреннего и въездного туризма, что даст дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему и рабочие места", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220322/yakhta-1779466075.html
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экономика, россия, госдума рф
08:50 15.04.2022
 
В Госдуме предложили ввести налоговую амнистию на ввоз яхт и самолетов

Депутат Госдумы Черняк предложил ввести налоговую амнистию на ввоз яхт и самолетов

© РИА Новости / Александр ПолегенькоДепутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк предложил ввести налоговую амнистию на ввоз в РФ яхт, круизных и воздушных судов.
"В условиях массового помешательства западных стран в соревнованиях под названием "Кто больше и быстрее введет санкции против России", когда без каких-либо правовых оснований арестовывается и взимается имущество российских граждан, видится очень важным рассмотреть возможность введения налоговой амнистии на ввоз в страну яхт, круизных судов и воздушных судов малой авиации", - сказал Черняк РИА Новости.
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По его словам, речь идет об установлении нулевых ставок ввозной таможенной пошлины и налоговых платежей на яхты, круизные и воздушные суда, принадлежащие российским организациям и гражданам, но зарегистрированным в других государствах. При этом нулевая ставка должна применяться только при условии перерегистрации судов в России.
"Регистрация таких судов в портах на территории Российской Федерации позволит обеспечить воздушный и морской флот новыми современными судами, доступными для внутреннего и въездного туризма, что даст дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему и рабочие места", - подчеркнул депутат.
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