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Акция в поддержку России в Белграде собрала несколько тысяч человек

Акция в поддержку России в Белграде собрала несколько тысяч человек - РИА Новости, 15.04.2022

Акция в поддержку России в Белграде собрала несколько тысяч человек

В массовой акции в поддержку России в центре Белграда приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:59

2022-04-15T22:59

2022-04-15T23:16

в мире

александр вучич

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сербия

оон

нато

украина

генеральная ассамблея оон

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БЕЛГРАД, 15 апр — РИА Новости. В массовой акции в поддержку России в центре Белграда приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.Поводом для мероприятия под названием "Не от моего имени" стало голосование Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН. Организаторами выступили "Народный патруль" Дамняна Кнежевича и движение "Образ" Младена Обрадовича, которые уже проводили акции в поддержку России в марте.Примерно в 19:00 по местному времени сотни человек собрались в центре Белграда, у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента. Затем их число выросло до нескольких тысяч. Участники акции принесли флаги России, Сербии, ДНР, ЛНР, Новороссии и черно-желто-белый флаг Российской империи. Некоторые были в майках с символом Z. Из колонок звучали русские и сербские песни. Кроме того, митингующие развернули триколор длиной около 20 метров, который с одной стороны выглядит как сербский, а с другой — как российский флаг. Участники акции перекрыли центральную улицу Краля Милана, а затем прошли колонной по центру города, мимо Генштаба, Минобороны, правительства и МИД."Крым — Россия, Косово — Сербия. Сербы и русские — братья навек!" — скандировали они, жгли файеры и размахивали флагами.Перед посольством Белоруссии демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку президента Александра Лукашенко. У российского посольства шествие остановилось и состоялся импровизированный митинг. "Прошу наших русских братьев, дипломатов и журналистов, которые сейчас здесь и слышат нас, передать России нашу полную поддержку и сказать, что голосование в ООН было не от нашего имени", — заявил Дамнян Кнежевич.Другие выступавшие также осудили Запад, который навязывает властям Сербии антироссийскую повестку. Кроме того, собравшиеся почтили минутой молчания память недавно погибшего в Донбассе сербского добровольца Стефана Димитриевича. После исполнения российского и сербского гимнов участники шествия отправились к храму Святого Саввы, чтобы поставить свечи в память погибших в Донбассе. Акция завершилась мирно.Седьмого апреля Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека. Поводом стали события на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала и Сербия — как пояснил позже президент Сербии Александр Вучич, республика была вынуждена так поступить из-за давления со стороны Запада, прежде всего угроз в отношении поставок нефти. На следующий день после голосования стало известно, что Сербию исключили из пятого пакета санкций ЕС в отношении России.В Кремле заметили на это, что все страны, которые занимают сбалансированную позицию по поводу вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии.

https://ria.ru/20220320/rusofobiya-1779167946.html

сербия

украина

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"Сербы и русские – братья навек" – лозунги и флаги в поддержку России на акции в Белграде "Крым - Россия, Косово - Сербия" и "сербы и русские - братья навек". На акции в Белграде много российских флагов и лозунгов в поддержку России. 2022-04-15T22:59 true PT0M38S

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в мире, александр вучич, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сербия, оон, нато, украина, генеральная ассамблея оон