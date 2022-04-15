https://ria.ru/20220415/aeroporty-1783670141.html

Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования

Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования - РИА Новости, 15.04.2022

Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования

Главгосстройнадзор Московской области освободил аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский от обязательного энергетического обследования, говорится в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:10

2022-04-15T11:10

2022-04-15T11:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жуковский

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области освободил аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский от обязательного энергетического обследования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Сегодня начали работу по внесению изменений в Положения по технической эксплуатации аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Задача - вывести из Положений воздушных гаваней обязательное требование о проведении энергетического обследования раз в пять лет", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.По его словам, в условиях ограничения полётов из-за санкций недружественных государств, аэропорты испытывают серьёзные трудности и тратить на обследование значительные средства в текущей ситуации нет смысла. Проверять это надзорному органу также нецелесообразно - все аэропорты и без того оборудованы всем необходимым энергосберегающим оборудованием.

https://ria.ru/20220413/navigatsiya-1783377043.html

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жуковский

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)