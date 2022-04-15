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Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования - РИА Новости, 15.04.2022
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https://ria.ru/20220415/aeroporty-1783670141.html
Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования
Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования - РИА Новости, 15.04.2022
Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования
Главгосстройнадзор Московской области освободил аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский от обязательного энергетического обследования, говорится в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:10
2022-04-15T11:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области освободил аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский от обязательного энергетического обследования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Сегодня начали работу по внесению изменений в Положения по технической эксплуатации аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Задача - вывести из Положений воздушных гаваней обязательное требование о проведении энергетического обследования раз в пять лет", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.По его словам, в условиях ограничения полётов из-за санкций недружественных государств, аэропорты испытывают серьёзные трудности и тратить на обследование значительные средства в текущей ситуации нет смысла. Проверять это надзорному органу также нецелесообразно - все аэропорты и без того оборудованы всем необходимым энергосберегающим оборудованием.
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московская область (подмосковье), жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
11:10 15.04.2022
 

Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области освободил аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский от обязательного энергетического обследования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Сегодня начали работу по внесению изменений в Положения по технической эксплуатации аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Задача - вывести из Положений воздушных гаваней обязательное требование о проведении энергетического обследования раз в пять лет", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
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По его словам, в условиях ограничения полётов из-за санкций недружественных государств, аэропорты испытывают серьёзные трудности и тратить на обследование значительные средства в текущей ситуации нет смысла. Проверять это надзорному органу также нецелесообразно - все аэропорты и без того оборудованы всем необходимым энергосберегающим оборудованием.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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