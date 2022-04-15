https://ria.ru/20220415/aeroflot-1783775941.html

В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели

В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели - РИА Новости, 15.04.2022

В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, доступные прямые рейсы появились в системе бронирования начиная с 6 мая. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:08

2022-04-15T18:08

2022-04-15T18:08

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, доступные прямые рейсы появились в системе бронирования начиная с 6 мая.Вылет в столицу Индии в 00:15, обратно – в 11:00. Время в пути: 6 часов 30 минут и 7 часов 10 минут соответственно. Полеты планируется выполнять на лайнерах Airbus А330-300. В системе бронирования заявлено четыре рейса в неделю.Стоимость билетов вполне приемлемая по нынешним меркам: туда – от 18 345 рублей, обратно – от 24951 рубля.Сейчас "Аэрофлот" уже выполняет полетную программу на Шри-Ланку с частотой три рейса в неделю.

https://ria.ru/20220413/shrilanka-1783321470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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