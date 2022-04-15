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В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели - РИА Новости, 15.04.2022
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Туризм
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В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели
В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели - РИА Новости, 15.04.2022
В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели
Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, доступные прямые рейсы появились в системе бронирования начиная с 6 мая. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:08
2022-04-15T18:08
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, доступные прямые рейсы появились в системе бронирования начиная с 6 мая.Вылет в столицу Индии в 00:15, обратно – в 11:00. Время в пути: 6 часов 30 минут и 7 часов 10 минут соответственно. Полеты планируется выполнять на лайнерах Airbus А330-300. В системе бронирования заявлено четыре рейса в неделю.Стоимость билетов вполне приемлемая по нынешним меркам: туда – от 18 345 рублей, обратно – от 24951 рубля.Сейчас "Аэрофлот" уже выполняет полетную программу на Шри-Ланку с частотой три рейса в неделю.
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туризм, новости - туризм, индия, шри-ланка, аэрофлот, туристы, куда поехать, куда можно лететь
18:08 15.04.2022
 
В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, стоимость – менее 20 тысяч рублей

© AP Photo/Altaf QadriХрам лотоса в Дели
Храм лотоса в Дели
© AP Photo/Altaf Qadri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, доступные прямые рейсы появились в системе бронирования начиная с 6 мая.
Вылет в столицу Индии в 00:15, обратно – в 11:00. Время в пути: 6 часов 30 минут и 7 часов 10 минут соответственно. Полеты планируется выполнять на лайнерах Airbus А330-300. В системе бронирования заявлено четыре рейса в неделю.
Стоимость билетов вполне приемлемая по нынешним меркам: туда – от 18 345 рублей, обратно – от 24951 рубля.
Сейчас "Аэрофлот" уже выполняет полетную программу на Шри-Ланку с частотой три рейса в неделю.
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:25Туризм
Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИндияШри-ЛанкаАэрофлоттуристыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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