https://ria.ru/20220415/aeroflot-1783775941.html
В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели
В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели - РИА Новости, 15.04.2022
В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели
Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, доступные прямые рейсы появились в системе бронирования начиная с 6 мая. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:08
2022-04-15T18:08
2022-04-15T18:08
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, доступные прямые рейсы появились в системе бронирования начиная с 6 мая.Вылет в столицу Индии в 00:15, обратно – в 11:00. Время в пути: 6 часов 30 минут и 7 часов 10 минут соответственно. Полеты планируется выполнять на лайнерах Airbus А330-300. В системе бронирования заявлено четыре рейса в неделю.Стоимость билетов вполне приемлемая по нынешним меркам: туда – от 18 345 рублей, обратно – от 24951 рубля.Сейчас "Аэрофлот" уже выполняет полетную программу на Шри-Ланку с частотой три рейса в неделю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В системе бронирования "Аэрофлота" появились недорогие билеты в Дели
Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты в Дели, стоимость – менее 20 тысяч рублей