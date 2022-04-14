https://ria.ru/20220414/zelenskiy-1783582618.html
Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского
Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского - РИА Новости, 14.04.2022
Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского
Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:41
2022-04-14T17:41
2022-04-14T17:41
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом пишет La Repubblica."Это не случайность, а привычка одного синьора изображать евреев горбоносыми, в стиле "Защиты расы" (инструмент итальянской фашистской пропаганды. — Прим. Ред.)", — заявили в общине.Карикатуру также назвали позором, добавив, что к этому нельзя привыкать.Сенези раскритиковал также сенатор Андреа Меркуччи. Парламентарий назвал карикатуру примером нацистской пропаганды против евреев.Художник ответил на нападки. По его словам, в рисунке нет намеков на происхождение украинского президента, а в карикатурах всегда подчеркиваются определенные особенности внешности героев."Очевидно, что я заостряю внимание на определенных чертах, чтобы добиться сходства: у Зеленского выдающийся нос не потому, что он еврей, а потому, что у него такой нос", — заявил Меркуччи.Он добавил, что у всех людей разные носы, и их форма необязательно указывает на национальность."А тем кретинам, которые комментируют нос Зеленского, мне даже отвечать не хочется", — заявил художник.Он допустил, что критикующие просто глупы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, украина, владимир зеленский
Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского
Итальянского художника Сенези обвинили в нацизме из-за формы носа Зеленского на карикатуре
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом пишет La Repubblica
.
"Это не случайность, а привычка одного синьора изображать евреев горбоносыми, в стиле "Защиты расы" (инструмент итальянской фашистской пропаганды. — Прим. Ред.)", — заявили в общине.
Карикатуру также назвали позором, добавив, что к этому нельзя привыкать.
Сенези раскритиковал также сенатор Андреа Меркуччи. Парламентарий назвал карикатуру примером нацистской пропаганды против евреев.
Художник ответил на нападки. По его словам, в рисунке нет намеков на происхождение украинского президента, а в карикатурах всегда подчеркиваются определенные особенности внешности героев.
"Очевидно, что я заостряю внимание на определенных чертах, чтобы добиться сходства: у Зеленского выдающийся нос не потому, что он еврей, а потому, что у него такой нос", — заявил Меркуччи.
Он добавил, что у всех людей разные носы, и их форма необязательно указывает на национальность.
"А тем кретинам, которые комментируют нос Зеленского, мне даже отвечать не хочется", — заявил художник.
Он допустил, что критикующие просто глупы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>