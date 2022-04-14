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Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского - РИА Новости, 14.04.2022
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Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского
Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского - РИА Новости, 14.04.2022
Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского
Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:41
2022-04-14T17:41
в мире
италия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом пишет La Repubblica."Это не случайность, а привычка одного синьора изображать евреев горбоносыми, в стиле "Защиты расы" (инструмент итальянской фашистской пропаганды. — Прим. Ред.)", — заявили в общине.Карикатуру также назвали позором, добавив, что к этому нельзя привыкать.Сенези раскритиковал также сенатор Андреа Меркуччи. Парламентарий назвал карикатуру примером нацистской пропаганды против евреев.Художник ответил на нападки. По его словам, в рисунке нет намеков на происхождение украинского президента, а в карикатурах всегда подчеркиваются определенные особенности внешности героев."Очевидно, что я заостряю внимание на определенных чертах, чтобы добиться сходства: у Зеленского выдающийся нос не потому, что он еврей, а потому, что у него такой нос", — заявил Меркуччи.Он добавил, что у всех людей разные носы, и их форма необязательно указывает на национальность."А тем кретинам, которые комментируют нос Зеленского, мне даже отвечать не хочется", — заявил художник.Он допустил, что критикующие просто глупы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, италия, украина, владимир зеленский
17:41 14.04.2022
 
Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского

Итальянского художника Сенези обвинили в нацизме из-за формы носа Зеленского на карикатуре

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом пишет La Repubblica.
"Это не случайность, а привычка одного синьора изображать евреев горбоносыми, в стиле "Защиты расы" (инструмент итальянской фашистской пропаганды. — Прим. Ред.)", — заявили в общине.
Карикатуру также назвали позором, добавив, что к этому нельзя привыкать.
Сенези раскритиковал также сенатор Андреа Меркуччи. Парламентарий назвал карикатуру примером нацистской пропаганды против евреев.
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Художник ответил на нападки. По его словам, в рисунке нет намеков на происхождение украинского президента, а в карикатурах всегда подчеркиваются определенные особенности внешности героев.
"Очевидно, что я заостряю внимание на определенных чертах, чтобы добиться сходства: у Зеленского выдающийся нос не потому, что он еврей, а потому, что у него такой нос", — заявил Меркуччи.
Он добавил, что у всех людей разные носы, и их форма необязательно указывает на национальность.
"А тем кретинам, которые комментируют нос Зеленского, мне даже отвечать не хочется", — заявил художник.
Он допустил, что критикующие просто глупы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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