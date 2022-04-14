https://ria.ru/20220414/zelenskiy-1783582618.html

Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского

Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского - РИА Новости, 14.04.2022

Итальянского художника обвинили в нацизме из-за карикатуры на Зеленского

Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:41

2022-04-14T17:41

2022-04-14T17:41

в мире

италия

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782691325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57b32964c78ed211b98ebccea3aed477.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Еврейская община Рима оскорбилась изображением президента Украины Владимира Зеленского с горбатым носом на карикатуре авторства художника Вауро Сенези. Об этом пишет La Repubblica."Это не случайность, а привычка одного синьора изображать евреев горбоносыми, в стиле "Защиты расы" (инструмент итальянской фашистской пропаганды. — Прим. Ред.)", — заявили в общине.Карикатуру также назвали позором, добавив, что к этому нельзя привыкать.Сенези раскритиковал также сенатор Андреа Меркуччи. Парламентарий назвал карикатуру примером нацистской пропаганды против евреев.Художник ответил на нападки. По его словам, в рисунке нет намеков на происхождение украинского президента, а в карикатурах всегда подчеркиваются определенные особенности внешности героев."Очевидно, что я заостряю внимание на определенных чертах, чтобы добиться сходства: у Зеленского выдающийся нос не потому, что он еврей, а потому, что у него такой нос", — заявил Меркуччи.Он добавил, что у всех людей разные носы, и их форма необязательно указывает на национальность."А тем кретинам, которые комментируют нос Зеленского, мне даже отвечать не хочется", — заявил художник.Он допустил, что критикующие просто глупы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220410/liderstvo-1782772349.html

https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, италия, украина, владимир зеленский