https://ria.ru/20220414/zelenskiy-1783574385.html

Азаров обвинил Зеленского в связях с английской разведкой

Азаров обвинил Зеленского в связях с английской разведкой - РИА Новости, 14.04.2022

Азаров обвинил Зеленского в связях с английской разведкой

Экс-премьер Украины Николай Азаров обвинил Владимира Зеленского в связях с английской разведкой, он не исключает повторения провокации, подобной Буче. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:15

2022-04-14T17:15

2022-04-14T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

великобритания

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров обвинил Владимира Зеленского в связях с английской разведкой, он не исключает повторения провокации, подобной Буче.В интервью РИА Новости, он рассказал, что "Украина после прихода к власти Зеленского отдана, так сказать, под опеку спецслужб англичан, Ми-6 очень плотно, серьезно занимается"."Уникальный случай в мировой практике, переговорной, когда президент независимой страны во время визита в Лондон, в Англию, поехал в штаб-квартиру Ми-6, имел закрытую приватную встречу с руководителем английской разведки", - указал он.Азаров обратил внимание на то, что такого просто не знает в мировой истории, чтобы "президент независимой страны мог принять этого главу разведки, да, но чтобы сам поехал и прошла закрытая встреча, о которой абсолютно никакой информации не было дано"."Никто, кстати, не потребовал у него отчета, они, Верховная Рада так называемая, никто. С тех пор вот это вот, англичане, очень плотно опекают Украину, они большие мастера по провокациям", - заметил Азаров. "Так что какие они провокации задумают, вот подобного типа (Буча) будут еще не один раз", - заключил он.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), великобритания, ситуация в днр и лнр