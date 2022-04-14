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Леспожарным в Подмосковье подняли зарплату для привлечения специалистов
Леспожарным в Подмосковье подняли зарплату для привлечения специалистов - РИА Новости, 14.04.2022
Леспожарным в Подмосковье подняли зарплату для привлечения специалистов
Работникам лесопожарных станций в Московской области увеличили зарплату на 26%, чтобы сделать ее более конкурентноспособной в данной сфере, привлечь молодых... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:59
2022-04-14T17:59
2022-04-14T17:59
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Работникам лесопожарных станций в Московской области увеличили зарплату на 26%, чтобы сделать ее более конкурентноспособной в данной сфере, привлечь молодых специалистов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов в ходе доклада в Мособлдуме."С 1 апреля 2022 года заработная плата работникам лесопожарных станций увеличена на 26%", - сказал Баженов.Председатель комитета добавил, что среди работников наблюдается дефицит молодых специалистов, а также отсутствуют страховые гарантии лесным пожарным на законодательном уровне. Повышение зарплаты было связано с тем, что она не была конкурентноспособной в данной сфере.Пожароопасный сезон в Московской области объявлен с 11 апреля.В прошлом году в лесах Подмосковья был зафиксирован 201 пожар, от огня пострадало более 182 гектаров земли, сообщала пресс-служба комитета лесного хозяйства по региону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Работникам лесопожарных станций в Московской области увеличили зарплату на 26%, чтобы сделать ее более конкурентноспособной в данной сфере, привлечь молодых специалистов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов в ходе доклада в Мособлдуме.
"С 1 апреля 2022 года заработная плата работникам лесопожарных станций увеличена на 26%", - сказал Баженов.
Председатель комитета добавил, что среди работников наблюдается дефицит молодых специалистов, а также отсутствуют страховые гарантии лесным пожарным на законодательном уровне. Повышение зарплаты было связано с тем, что она не была конкурентноспособной в данной сфере.
Пожароопасный сезон в Московской области
объявлен с 11 апреля.
В прошлом году в лесах Подмосковья был зафиксирован 201 пожар, от огня пострадало более 182 гектаров земли, сообщала пресс-служба комитета лесного хозяйства по региону.