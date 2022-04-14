https://ria.ru/20220414/zarplata-1783586754.html

Леспожарным в Подмосковье подняли зарплату для привлечения специалистов

Леспожарным в Подмосковье подняли зарплату для привлечения специалистов - РИА Новости, 14.04.2022

Леспожарным в Подмосковье подняли зарплату для привлечения специалистов

Работникам лесопожарных станций в Московской области увеличили зарплату на 26%, чтобы сделать ее более конкурентноспособной в данной сфере, привлечь молодых... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:59

2022-04-14T17:59

2022-04-14T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_0:180:1500:1024_1920x0_80_0_0_eb751d6869ac774031f1d5ae4bf088d2.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Работникам лесопожарных станций в Московской области увеличили зарплату на 26%, чтобы сделать ее более конкурентноспособной в данной сфере, привлечь молодых специалистов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов в ходе доклада в Мособлдуме."С 1 апреля 2022 года заработная плата работникам лесопожарных станций увеличена на 26%", - сказал Баженов.Председатель комитета добавил, что среди работников наблюдается дефицит молодых специалистов, а также отсутствуют страховые гарантии лесным пожарным на законодательном уровне. Повышение зарплаты было связано с тем, что она не была конкурентноспособной в данной сфере.Пожароопасный сезон в Московской области объявлен с 11 апреля.В прошлом году в лесах Подмосковья был зафиксирован 201 пожар, от огня пострадало более 182 гектаров земли, сообщала пресс-служба комитета лесного хозяйства по региону.

https://ria.ru/20220209/transport-1771969730.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество