https://ria.ru/20220414/zarplata-1783585359.html

Бюджетникам Ульяновской области увеличат зарплату почти на 30%

Бюджетникам Ульяновской области увеличат зарплату почти на 30% - РИА Новости, 14.04.2022

Бюджетникам Ульяновской области увеличат зарплату почти на 30%

В Ульяновской области отдельным категориям работников бюджетной сферы увеличат зарплату почти на 30%, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:52

2022-04-14T17:52

2022-04-14T17:52

ульяновская область

алексей русских

ульяновская область

бюджет

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УЛЬЯНОВСК, 14 апр – РИА Новости. В Ульяновской области отдельным категориям работников бюджетной сферы увеличат зарплату почти на 30%, сообщает пресс-служба регионального правительства.На данный момент губернатор области Алексей Русских поручил региональному правительству запланировать на текущий год повышение зарплаты сотрудникам региональной службы гражданской защиты, пожарной безопасности и лесопожарных станций, говорится в сообщении.На эти цели предлагается направить 70 миллионов рублей за счет дополнительных доходов, поступивших в областной бюджет в первом квартале 2022 года.По словам первого заместителя председателя правительства региона Марины Алексеевой, сотрудникам службы гражданской защиты и пожарной безопасности планируется повысить зарплату в два этапа: с 1 июня – на 15%, а с 1 октября – еще на десять. Также в два этапа запланировано увеличение зарплаты работникам лесопожарных станций.Кроме того, с 1 января 2023 года в области намерены изменить структуру оплаты труда вышеназванных категорий сотрудников, установив уровень окладной части не менее 50% совокупного дохода (сейчас – 32%), что приведет к росту окладной части примерно в полтора-два раза.Суммарно в текущем году регион индексирует заработную плату ряду категорий работников бюджетной сферы, общая численность которых составляет 26,7 тысячи человек. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 700 миллионов рублей, отмечает пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20220115/pozhilye-1768024043.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей русских, ульяновская область, бюджет