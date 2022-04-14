https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html

Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине

Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине

Певица Зара посетила в госпитале им. Мандрыка участников спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T05:04

2022-04-14T05:04

2022-04-14T05:51

россия

общество

культура

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Певица Зара посетила в госпитале им. Мандрыка участников спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.Там напомнили, что артистка неоднократно выступала перед военнослужащими с сольными концертами, в том числе и на российской авиабазе Хмеймим в Сирии."Это личная инициатива, это гражданский долг, это долг каждого артиста. Артист не должен петь только в благоприятных условиях. Он должен петь везде – это его профессия. Если его где-то хотят слышать и любят – он обязательно должен приехать к этим зрителям", - отметила сама Зара.Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество