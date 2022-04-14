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Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html
Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине
Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине
Певица Зара посетила в госпитале им. Мандрыка участников спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T05:04
2022-04-14T05:51
россия
общество
культура
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Певица Зара посетила в госпитале им. Мандрыка участников спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.Там напомнили, что артистка неоднократно выступала перед военнослужащими с сольными концертами, в том числе и на российской авиабазе Хмеймим в Сирии."Это личная инициатива, это гражданский долг, это долг каждого артиста. Артист не должен петь только в благоприятных условиях. Он должен петь везде – это его профессия. Если его где-то хотят слышать и любят – он обязательно должен приехать к этим зрителям", - отметила сама Зара.Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.
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россия, общество
05:04 14.04.2022 (обновлено: 05:51 14.04.2022)
 
Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине

Заслуженная артистка России Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Зара
Певица Зара - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Певица Зара посетила в госпитале им. Мандрыка участников спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.

"Заслуженная артистка России Зара провела встречу с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. Мандрыка в Москве, присоединившись к акции "Лучшим воинам мира", - рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что артистка неоднократно выступала перед военнослужащими с сольными концертами, в том числе и на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
"Это личная инициатива, это гражданский долг, это долг каждого артиста. Артист не должен петь только в благоприятных условиях. Он должен петь везде – это его профессия. Если его где-то хотят слышать и любят – он обязательно должен приехать к этим зрителям", - отметила сама Зара.
Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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