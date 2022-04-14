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Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
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Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил Лавров
Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил Лавров
Запад объявил России тотальную гибридную войну, как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности, заявил министр иностранных РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:11
2022-04-14T11:11
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад объявил России тотальную гибридную войну, как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам по сути тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая информационное пространство. Запад присвоил себе титул светоча демократии, как вы знаете, и грубейшим образом нарушает взятые на себя международные обязательства по обеспечению свободного выражения мнений, равного доступа к информации, включая информацию, которая поступает в соответствующую страну из-за рубежа,"- отметил дипломат.Кроме того, министр вспоминает эру международных договоренностей в рамках ОБСЕ, основой которых считались общечеловеческие ценности, равные для всех."В 1990-1991 годах были приняты многочисленные документы ОБСЕ, тогда, как вы знаете, на волне эйфории по поводу общечеловеческих ценностей все казалось таким радужным, и мы двигались в будущее с уверенностью, что вот эти общечеловеческие ценности будут для нас освещать путь к будущему, которое будет обязательно светлым для всех, "- сказал Лавров.При этом, по его словам, как только Российская Федерация стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные законные национальные интересы, все обязательства Запада, которые были приняты в то время о необходимости обеспечить свободный доступ к информации, были забыты и похоронены.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
11:11 14.04.2022
 
Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад объявил России тотальную гибридную войну

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад объявил России тотальную гибридную войну, как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам по сути тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая информационное пространство. Запад присвоил себе титул светоча демократии, как вы знаете, и грубейшим образом нарушает взятые на себя международные обязательства по обеспечению свободного выражения мнений, равного доступа к информации, включая информацию, которая поступает в соответствующую страну из-за рубежа,"- отметил дипломат.
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Кроме того, министр вспоминает эру международных договоренностей в рамках ОБСЕ, основой которых считались общечеловеческие ценности, равные для всех.
"В 1990-1991 годах были приняты многочисленные документы ОБСЕ, тогда, как вы знаете, на волне эйфории по поводу общечеловеческих ценностей все казалось таким радужным, и мы двигались в будущее с уверенностью, что вот эти общечеловеческие ценности будут для нас освещать путь к будущему, которое будет обязательно светлым для всех, "- сказал Лавров.
При этом, по его словам, как только Российская Федерация стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные законные национальные интересы, все обязательства Запада, которые были приняты в то время о необходимости обеспечить свободный доступ к информации, были забыты и похоронены.
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