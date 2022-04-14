https://ria.ru/20220414/z-1783441532.html

Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине

Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине

Китайский портал "Гуаньча" посвятил статью заявлению президента России Владимира Путина том, что Украина вернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:18

2022-04-14T06:18

2022-04-14T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

украина

донбасс

сша

китай

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" посвятил статью заявлению президента России Владимира Путина том, что Украина вернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украина снова думает, что сможет победить?" — задался вопросом второй пользователь."Украина себя все равно не контролирует", — полагает другой."О чем говорить с замаскированной украинской нацией", — отметил четвертый."Америка готова воевать с Россией до последнего украинца — вот и все, что стоит знать", — выразил уверенность пятый комментатор."Украина просто тянет время, за которое она сможет получить больше военной помощи и подстроить "массовые убийства", которые скинет на Россию. Для такого рода нацистов не должно быть никакой симпатии. Они должны быть полностью устранены", — резюмировал шестой читатель.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html

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украина

донбасс

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в мире, россия, украина, донбасс, сша, китай