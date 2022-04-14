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Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/z-1783441532.html
Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине
Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине
Китайский портал "Гуаньча" посвятил статью заявлению президента России Владимира Путина том, что Украина вернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T06:18
2022-04-14T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
сша
китай
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" посвятил статью заявлению президента России Владимира Путина том, что Украина вернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украина снова думает, что сможет победить?" — задался вопросом второй пользователь."Украина себя все равно не контролирует", — полагает другой."О чем говорить с замаскированной украинской нацией", — отметил четвертый."Америка готова воевать с Россией до последнего украинца — вот и все, что стоит знать", — выразил уверенность пятый комментатор."Украина просто тянет время, за которое она сможет получить больше военной помощи и подстроить "массовые убийства", которые скинет на Россию. Для такого рода нацистов не должно быть никакой симпатии. Они должны быть полностью устранены", — резюмировал шестой читатель.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, донбасс, сша, китай
06:18 14.04.2022 (обновлено: 12:33 14.04.2022)
 
Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали российскую спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!"
Участники патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" посвятил статью заявлению президента России Владимира Путина том, что Украина вернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Используйте все возможное, просто сделайте это! Боритесь с двуличными неонацистами! Пусть настанет буря", — призвал один из них, обращаясь к России.

"Украина снова думает, что сможет победить?" — задался вопросом второй пользователь.
"Украина себя все равно не контролирует", — полагает другой.
"О чем говорить с замаскированной украинской нацией", — отметил четвертый.
"Америка готова воевать с Россией до последнего украинца — вот и все, что стоит знать", — выразил уверенность пятый комментатор.
"Украина просто тянет время, за которое она сможет получить больше военной помощи и подстроить "массовые убийства", которые скинет на Россию. Для такого рода нацистов не должно быть никакой симпатии. Они должны быть полностью устранены", — резюмировал шестой читатель.
Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацформирования Азов — Минобороны России
Вчера, 20:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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