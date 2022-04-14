06:18 14.04.2022 (обновлено: 12:33 14.04.2022)
Китайцы призвали Россию довести до конца спецоперацию на Украине
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали российскую спецоперацию на Украине
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!"
Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" посвятил статью заявлению президента России Владимира Путина том, что Украина вернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Используйте все возможное, просто сделайте это! Боритесь с двуличными неонацистами! Пусть настанет буря", — призвал один из них, обращаясь к России.
"Украина снова думает, что сможет победить?" — задался вопросом второй пользователь.
"Украина себя все равно не контролирует", — полагает другой.
"О чем говорить с замаскированной украинской нацией", — отметил четвертый.
"Америка готова воевать с Россией до последнего украинца — вот и все, что стоит знать", — выразил уверенность пятый комментатор.
"Украина просто тянет время, за которое она сможет получить больше военной помощи и подстроить "массовые убийства", которые скинет на Россию. Для такого рода нацистов не должно быть никакой симпатии. Они должны быть полностью устранены", — резюмировал шестой читатель.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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