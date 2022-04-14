Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер
Власти Южной Кореи планируют снять большую часть ковидных ограничений с 18 апреля
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи готовятся отменить большинство антиковидных мер, решение об этом может быть принято уже 15 апреля, сообщает издание The Korea Herald.
"В правительстве начали обсуждать, что делать с общими ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, включая обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции", — заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ен Рэ, добавив, что срок действия антиковидных мер истекает уже в это воскресенье.
Если показатели заболеваемости не будут расти, власти могут отменить не только масочный режим и социальную дистанцию, но и комендантский час, ограничения по продолжительности работы заведений и количеству человек на личных встречах.
С 1 апреля страна открыта для Россиян. Для въезда достаточно загранпаспорта (безвизовый режим действует 60 дней), сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" не подходит). Если такого документа нет, придется проходить недельный карантин за свой счет. Также нужно сдать два ПЦР-теста — до вылета и по прибытии — и получить разрешение местных властей на въезд (заявление заполняется на сайте за 24 часа до отправления).
Добраться из Москвы до Сеула можно со стыковкой в Ташкенте, Дубае, Абу-Даби. Стоимость билетов стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.
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