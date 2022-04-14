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Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
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Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер
Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер - РИА Новости, 14.04.2022
Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер
Власти Южной Кореи готовятся отменить большинство антиковидных мер, решение об этом может быть принято уже 15 апреля, сообщает издание The Korea Herald. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:12
2022-04-14T13:12
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи готовятся отменить большинство антиковидных мер, решение об этом может быть принято уже 15 апреля, сообщает издание The Korea Herald.Если показатели заболеваемости не будут расти, власти могут отменить не только масочный режим и социальную дистанцию, но и комендантский час, ограничения по продолжительности работы заведений и количеству человек на личных встречах.С 1 апреля страна открыта для Россиян. Для въезда достаточно загранпаспорта (безвизовый режим действует 60 дней), сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" не подходит). Если такого документа нет, придется проходить недельный карантин за свой счет. Также нужно сдать два ПЦР-теста — до вылета и по прибытии — и получить разрешение местных властей на въезд (заявление заполняется на сайте за 24 часа до отправления).Добраться из Москвы до Сеула можно со стыковкой в Ташкенте, Дубае, Абу-Даби. Стоимость билетов стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.
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москва, ташкент, сеул, воз, южная корея, дубай, абу-даби, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", карантин, медицинские маски, пцр-тест, новости - туризм, туризм, туристы
13:12 14.04.2022
 
Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер

Власти Южной Кореи планируют снять большую часть ковидных ограничений с 18 апреля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи готовятся отменить большинство антиковидных мер, решение об этом может быть принято уже 15 апреля, сообщает издание The Korea Herald.
"В правительстве начали обсуждать, что делать с общими ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, включая обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции", — заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ен Рэ, добавив, что срок действия антиковидных мер истекает уже в это воскресенье.
Если показатели заболеваемости не будут расти, власти могут отменить не только масочный режим и социальную дистанцию, но и комендантский час, ограничения по продолжительности работы заведений и количеству человек на личных встречах.
С 1 апреля страна открыта для Россиян. Для въезда достаточно загранпаспорта (безвизовый режим действует 60 дней), сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" не подходит). Если такого документа нет, придется проходить недельный карантин за свой счет. Также нужно сдать два ПЦР-теста — до вылета и по прибытии — и получить разрешение местных властей на въезд (заявление заполняется на сайте за 24 часа до отправления).
Добраться из Москвы до Сеула можно со стыковкой в Ташкенте, Дубае, Абу-Даби. Стоимость билетов стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.
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ТуризмМоскваТашкентСеулВОЗЮжная КореяДубайАбу-ДабиСертификат о вакцинацииВакцина "Спутник V"КарантинМедицинские маскиПЦР-тестНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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