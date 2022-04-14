https://ria.ru/20220414/yuzhnayakoreya-1783487508.html

Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер

Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер - РИА Новости, 14.04.2022

Южная Корея собирается отменить большинство антиковидных мер

Власти Южной Кореи готовятся отменить большинство антиковидных мер, решение об этом может быть принято уже 15 апреля, сообщает издание The Korea Herald. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:12

2022-04-14T13:12

2022-04-14T13:12

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи готовятся отменить большинство антиковидных мер, решение об этом может быть принято уже 15 апреля, сообщает издание The Korea Herald.Если показатели заболеваемости не будут расти, власти могут отменить не только масочный режим и социальную дистанцию, но и комендантский час, ограничения по продолжительности работы заведений и количеству человек на личных встречах.С 1 апреля страна открыта для Россиян. Для въезда достаточно загранпаспорта (безвизовый режим действует 60 дней), сертификата о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" не подходит). Если такого документа нет, придется проходить недельный карантин за свой счет. Также нужно сдать два ПЦР-теста — до вылета и по прибытии — и получить разрешение местных властей на въезд (заявление заполняется на сайте за 24 часа до отправления).Добраться из Москвы до Сеула можно со стыковкой в Ташкенте, Дубае, Абу-Даби. Стоимость билетов стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220413/chili-1783273012.html

москва

ташкент

сеул

южная корея

дубай

абу-даби

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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