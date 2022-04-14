https://ria.ru/20220414/yukos-1783437912.html

Суд в США отклонил ходатайство о приостановке разбирательства по делу ЮКОСа

Суд в США отклонил ходатайство о приостановке разбирательства по делу ЮКОСа - РИА Новости, 14.04.2022

Суд в США отклонил ходатайство о приостановке разбирательства по делу ЮКОСа

Окружной суд американского столичного округа Колумбия в среду отклонил ходатайство российской стороны о приостановке разбирательства по делу нефтяной компании... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:51

2022-04-14T03:51

2022-04-14T07:41

сша

россия

нидерланды

юкос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Окружной суд американского столичного округа Колумбия в среду отклонил ходатайство российской стороны о приостановке разбирательства по делу нефтяной компании ЮКОС на сумму 50 миллиардов долларов.Как следует из документа, задержка в рассмотрении данного дела уже существенна, а экономические санкции, введенные против России спустя восемь лет после начала разбирательства, мешают экс-акционерам ЮКОСА получить доступ к российским активам в США в случае, решение вынесут в их пользу.Суд предписал, что российская сторона сможет представить новые данные в защиту своей позиции не позднее 27 апреля 2022 года, экс-акционеры ЮКОСа – не позднее 11 мая 2022 года.В июне 2020 года Россия подала ходатайство в суд округа Колумбия о приостановке разбирательства на территории США по делу ЮКОСа до тех пор, пока не завершится рассмотрение дела в нидерландском суде.В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им около 50 миллиардов долларов. Москва оспорила это решение, и в апреле 2016-го окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд в том же городе все же обязал Россию выплатить эту сумму.Согласно вердикту, кипрские Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited должны получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. – пенсионный фонд ЮКОСа – 8,2 миллиарда долларов. Во исполнение данного решения иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества поданы в целом ряде стран (США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии), так как решение Гаагского арбитража о компенсации требует одобрения национальным судом.В мае 2020-го стало известно, что Москва подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов. Как уточнялось, сумма выросла из-за начисления пени.В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

https://ria.ru/20211105/genprokuratura-1757798854.html

https://ria.ru/20220329/deripaska-1780763945.html

сша

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, нидерланды, юкос, в мире