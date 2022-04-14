В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США
Global Times: Россия противостоит американскому "финансовому оружию" при помощи юаня
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве "финансового оружия", а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, такое мнение в беседе с государственной газетой Global Times высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.
Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%.
"Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в статье.
По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как "финансовое оружие". Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.
"Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион", – добавил Вэньхун. Как отметил эксперт, увеличение доли юаня в российских резервах отражает значительный потенциал для развития российско-китайской двусторонней торговли и уверенность Москвы в экономическом процветании Китая.
Так, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,9% и, впервые преодолев отметку в 140 миллиардов долларов, а в общей сложности составил 146,8 миллиарда. При этом Китай двенадцатый год подряд остается главным торговым партнером России, резюмирует издание.
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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