https://ria.ru/20220414/yuan-1783441352.html

В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США

В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США - РИА Новости, 14.04.2022

В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США

Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве "финансового оружия", а также отражает продолжающееся... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:08

2022-04-14T06:08

2022-04-14T06:08

в мире

сша

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве "финансового оружия", а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, такое мнение в беседе с государственной газетой Global Times высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%."Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в статье.По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как "финансовое оружие". Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг."Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион", – добавил Вэньхун. Как отметил эксперт, увеличение доли юаня в российских резервах отражает значительный потенциал для развития российско-китайской двусторонней торговли и уверенность Москвы в экономическом процветании Китая.Так, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,9% и, впервые преодолев отметку в 140 миллиардов долларов, а в общей сложности составил 146,8 миллиарда. При этом Китай двенадцатый год подряд остается главным торговым партнером России, резюмирует издание.Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220411/zoloto-1782932988.html

https://ria.ru/20220412/dollar-1783011929.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай