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В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США - РИА Новости, 14.04.2022
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В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США
В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США - РИА Новости, 14.04.2022
В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США
Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве "финансового оружия", а также отражает продолжающееся... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T06:08
2022-04-14T06:08
в мире
сша
россия
китай
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве "финансового оружия", а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, такое мнение в беседе с государственной газетой Global Times высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%."Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в статье.По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как "финансовое оружие". Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг."Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион", – добавил Вэньхун. Как отметил эксперт, увеличение доли юаня в российских резервах отражает значительный потенциал для развития российско-китайской двусторонней торговли и уверенность Москвы в экономическом процветании Китая.Так, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,9% и, впервые преодолев отметку в 140 миллиардов долларов, а в общей сложности составил 146,8 миллиарда. При этом Китай двенадцатый год подряд остается главным торговым партнером России, резюмирует издание.Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220411/zoloto-1782932988.html
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в мире, сша, россия, китай
06:08 14.04.2022
 
В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США

Global Times: Россия противостоит американскому "финансовому оружию" при помощи юаня

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве "финансового оружия", а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, такое мнение в беседе с государственной газетой Global Times высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.
Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%.
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"Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в статье.
По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как "финансовое оружие". Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.
"Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион", – добавил Вэньхун. Как отметил эксперт, увеличение доли юаня в российских резервах отражает значительный потенциал для развития российско-китайской двусторонней торговли и уверенность Москвы в экономическом процветании Китая.
Так, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,9% и, впервые преодолев отметку в 140 миллиардов долларов, а в общей сложности составил 146,8 миллиарда. При этом Китай двенадцатый год подряд остается главным торговым партнером России, резюмирует издание.
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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