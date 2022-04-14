https://ria.ru/20220414/yaponiya-1783552078.html

Японцы отказались стать щитом Америки против России и Китая

Японцы отказались стать щитом Америки против России и Китая - РИА Новости, 14.04.2022

Японцы отказались стать щитом Америки против России и Китая

Читатели японской газеты Sankei Shimbun выступили против присоединения страны к блоку AUKUS, созданному США, Британией и Австралией. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:00

2022-04-14T16:00

2022-04-14T17:30

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россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты Sankei Shimbun выступили против присоединения страны к блоку AUKUS, созданному США, Британией и Австралией.Издание опубликовало новость о том, что страны альянса по неофициальным каналам предложили Японии присоединиться к блоку. По данным газеты, военной организации нужны технологии Токио для создания передового вооружения.Как утверждается в материале, японское правительство пока оценивает возможные последствия вступления в AUKUS. У Токио заключены двусторонние договоры о сотрудничестве с каждой из участниц блока, при этом есть области, которые страна не может развивать, например, строительство атомных подлодок. Поэтому власти Японии рассматривают вариант ограниченного взаимодействия с организацией. Читателям издания не понравилась идея о вступления страны в AUKUS. Они указали на то, что это шаг к эскалации в регионе, при котором Япония окажется на острие противоборства с Китаем и Россией."Эпицентр потрясений в регионе с этого и начнется", — написал MichiToyama."Так дадим себя втянуть в опасную ситуацию, а в конечном счете и в войну!" — предостерег GAIAFORCETV.Fis79517391 призвал использовать японские технологии в мирных целях."А нам не страшно быть одними азиатами в военном блоке белых людей?" — добавил читатель.XoaDI2J8LVFCRm8 счел недопустимым вовлечение Японии в разработку летального оружия."Нам нельзя на это соглашаться", — заявил он."Нас просто хотят использовать в качестве живого щита против Китая, России и Северной Кореи", — уверен warakinw.По мнению комментатора, Японии это грозит уничтожением.UR_Jossette согласился с предыдущим юзером и указал на географическую близость страны к противникам AUKUS."Эй, ребята из США, Великобритании и Австралии! Хотите превратить Японию в стену из пушечного мяса?" — поинтересовался он."А не кажется вам, что предлагаемая аббревиатура JAUKUS чем-то похожа на английское слово "шутки" — JOKES?" — спросил trvrasia.Nikoyky, в свою очередь, напомнил, что Япония уже участвует в QUAD — другом американском блоке, нацеленном против Китая и России."А что Япония с этого AUKUS получит? Только возьмут у нас наши технологии?" — поинтересовался Cogo_Tea.По его мнению, стране нужно два раза подумать, прежде чем соглашаться на предложение американцев.Syouyutosyouga посчитал, что участие в блоке грозит Токио потерей технологий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782284911.html

https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779429185.html

https://ria.ru/20220322/otvet-1779370425.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, япония, россия, китай, aukus, сша, австралия, великобритания