https://ria.ru/20220414/yaponiya-1783433583.html

Псаки опровергла сообщения о приглашении Японии в AUKUS

Псаки опровергла сообщения о приглашении Японии в AUKUS - РИА Новости, 14.04.2022

Псаки опровергла сообщения о приглашении Японии в AUKUS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду опровергла появившуюся в японских СМИ публикацию о том, что США, Великобритания и Австралия якобы предлагают... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:17

2022-04-14T01:17

2022-04-14T01:17

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду опровергла появившуюся в японских СМИ публикацию о том, что США, Великобритания и Австралия якобы предлагают Японии присоединиться к новому оборонному партнерству AUKUS, заявив, что такой вариант действий на данном этапе не рассматривается.Она добавила, что приоритетом трех входящих в это партнерство стран на текущий момент является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений. "Между тем это не подразумевает JAUKUS (включение Японии в состав AUKUS - ред.)", - подчеркнула Псаки.Ранее японская газета "Санкэй" сообщила, что Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года. Согласно сведениям издания, государство получило такие приглашения от каждой страны-участника альянса. Страны AUKUS заинтересованы в партнерстве с Японией, так как при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы может быть использован высокий технологический потенциал Японии в таких областях, как киберпространство, квантовые технологии, искусственный интеллект и других.В середине прошлого сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/yaponiya-1783345962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, япония, aukus