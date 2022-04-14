Псаки опровергла сообщения о приглашении Японии в AUKUS
Пресс-секретарь Белого дома Псаки опровергла сообщения о приглашении Японии в AUKUS
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду опровергла появившуюся в японских СМИ публикацию о том, что США, Великобритания и Австралия якобы предлагают Японии присоединиться к новому оборонному партнерству AUKUS, заявив, что такой вариант действий на данном этапе не рассматривается.
"Эти сообщения не соответствуют действительности", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она добавила, что приоритетом трех входящих в это партнерство стран на текущий момент является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений. "Между тем это не подразумевает JAUKUS (включение Японии в состав AUKUS - ред.)", - подчеркнула Псаки.
Ранее японская газета "Санкэй" сообщила, что Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года. Согласно сведениям издания, государство получило такие приглашения от каждой страны-участника альянса. Страны AUKUS заинтересованы в партнерстве с Японией, так как при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы может быть использован высокий технологический потенциал Японии в таких областях, как киберпространство, квантовые технологии, искусственный интеллект и других.
В середине прошлого сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.