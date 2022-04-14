https://ria.ru/20220414/yakhta-1783437759.html
СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова
СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова - РИА Новости, 14.04.2022
СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова
Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, предположительно, принадлежащую сестре попавшего под европейские санкции российского бизнесмена Алишера Усманова... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:45
2022-04-14T03:45
2022-04-14T03:47
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, предположительно, принадлежащую сестре попавшего под европейские санкции российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, передает агентство Блумберг.В среду Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ сообщило, что владельцем яхты Dilbar, которая, согласно сообщениям немецких СМИ, находится в Гамбурге, является Гульбахор Исмаилова. Ведомство называет ее сестрой российского бизнесмена Алишера Усманова.Ранее в министерстве экономики и инноваций Гамбурга опровергали данные о конфискации яхты Dilbar.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гамбург (город), германия, россия
03:45 14.04.2022 (обновлено: 03:47 14.04.2022)
СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова
Bloomberg: власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой