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СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова - РИА Новости, 14.04.2022
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СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова
СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова - РИА Новости, 14.04.2022
СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова
Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, предположительно, принадлежащую сестре попавшего под европейские санкции российского бизнесмена Алишера Усманова... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:45
2022-04-14T03:47
в мире
гамбург (город)
германия
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, предположительно, принадлежащую сестре попавшего под европейские санкции российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, передает агентство Блумберг.В среду Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ сообщило, что владельцем яхты Dilbar, которая, согласно сообщениям немецких СМИ, находится в Гамбурге, является Гульбахор Исмаилова. Ведомство называет ее сестрой российского бизнесмена Алишера Усманова.Ранее в министерстве экономики и инноваций Гамбурга опровергали данные о конфискации яхты Dilbar.
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в мире, гамбург (город), германия, россия
03:45 14.04.2022 (обновлено: 03:47 14.04.2022)
 
СМИ сообщили о конфискации в Гамбурге яхты сестры Усманова

Bloomberg: власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЯхта Dilbar
Яхта Dilbar - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Яхта Dilbar. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, предположительно, принадлежащую сестре попавшего под европейские санкции российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, передает агентство Блумберг.
В среду Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ сообщило, что владельцем яхты Dilbar, которая, согласно сообщениям немецких СМИ, находится в Гамбурге, является Гульбахор Исмаилова. Ведомство называет ее сестрой российского бизнесмена Алишера Усманова.
"Власти Гамбурга конфисковали суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова "Дилбар" после того, как установили, что она законно принадлежит его сестре, которая также находится под западными санкциями", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в министерстве экономики и инноваций Гамбурга опровергали данные о конфискации яхты Dilbar.
Фиджи - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
02:56
СМИ сообщили о конфискации полицией Фиджи яхты Керимова
 
В миреГамбург (город)ГерманияРоссия
 
 
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