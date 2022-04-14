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Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура выборов президента

Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура выборов президента - РИА Новости, 14.04.2022

Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура выборов президента

Студенты протестуют перед зданием университета Сорбонна в Париже против итогов первого тура президентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:49

2022-04-14T18:49

2022-04-14T18:49

выборы

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

париж

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Студенты протестуют перед зданием университета Сорбонна в Париже против итогов первого тура президентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сотни студентов в четверг собрались у исторического здания университета в Латинском квартале. Под лозунгом "ни Макрон, ни Ле Пен" они протестуют против итогов голосования в первом туре выборов. Сотрудники полиции установили металлические ограждения перед зданием.Толпа студентов скандирует известные кричалки движения "Желтые жилеты": "Мы здесь, даже если Макрону это не нравится!", "Не смотрите на нас, а присоединяйтесь к нам!".Как рассказали агентству протестующие, подобные акции проходят и в других корпусах Сорбонны в Париже, а также у Института политических исследований (SciencePo).Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220414/makron-1783506302.html

https://ria.ru/20220413/rossiya-1783412630.html

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Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура президентских выборов Сотни студентов протестуют перед зданием Сорбонны в Париже против итогов первого тура выборов под лозунгом «Ни Макрон, ни Ле Пен». Полиция установила металлические ограждения перед университетом. 2022-04-14T18:49 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

выборы, в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, париж, франция, выборы президента франции — 2022