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Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура выборов президента
Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура выборов президента - РИА Новости, 14.04.2022
Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура выборов президента
Студенты протестуют перед зданием университета Сорбонна в Париже против итогов первого тура президентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:49
2022-04-14T18:49
2022-04-14T18:49
выборы
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эммануэль макрон
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выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Студенты протестуют перед зданием университета Сорбонна в Париже против итогов первого тура президентских выборов во Франции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сотни студентов в четверг собрались у исторического здания университета в Латинском квартале. Под лозунгом "ни Макрон, ни Ле Пен" они протестуют против итогов голосования в первом туре выборов. Сотрудники полиции установили металлические ограждения перед зданием.Толпа студентов скандирует известные кричалки движения "Желтые жилеты": "Мы здесь, даже если Макрону это не нравится!", "Не смотрите на нас, а присоединяйтесь к нам!".Как рассказали агентству протестующие, подобные акции проходят и в других корпусах Сорбонны в Париже, а также у Института политических исследований (SciencePo).Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220414/makron-1783506302.html
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Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура президентских выборов
Сотни студентов протестуют перед зданием Сорбонны в Париже против итогов первого тура выборов под лозунгом «Ни Макрон, ни Ле Пен». Полиция установила металлические ограждения перед университетом.
2022-04-14T18:49
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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выборы, в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, париж, франция, выборы президента франции — 2022
Студенты в Париже протестуют против итогов первого тура выборов президента
Студенты Сорбонны в Париже протестуют против итогов первого тура президентских выборов