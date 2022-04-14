https://ria.ru/20220414/vybory-1783499886.html
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля - РИА Новости, 14.04.2022
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 28 апреля, сообщили РИА Новости в четверг в ЦИК республики. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:02
2022-04-14T13:02
2022-04-14T19:39
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алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 14 апр - РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 28 апреля, сообщили РИА Новости в четверг в ЦИК республики.Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев."Второй тур пройдет 28 апреля", - сказал представитель ЦИК.По итогам обработки 100 % протоколов Алан Гаглоев набрал в первом туре 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек). В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии - это 73,97% избирателей.Выборы президента прошли 10 апреля. По закону, второй тур должен пройти через 15 дней. Но так как выборы не могут назначаться на праздничный день, большинством голосов было принято решение провести 28 апреля, в четверг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, анатолий бибилов, алан гаглоев, выборы, южная осетия, грузия
13:02 14.04.2022 (обновлено: 19:39 14.04.2022)
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля